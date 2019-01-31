Сводная сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы

О том, что родная по отцу сестра Эвелины Бледанс отбывает тюремное заключение, не знал никто из поклонников. Как оказалось, женщина была осуждена за провоз через границу не сертифицированных медицинских препаратов. Сама Диана рассказала, что произошло это в 2017 году. Она пересекала границу России, а в сумке находилось два блистера с лекарствами. Рецепта на них у женщины не было. Поскольку таблетки не относились к группе наркотических или психотропных препаратов, она не ожидала, что приговор судьи может оказаться настолько суровым.

В местах лишения свободы Диана провела почти два года. Не так давно она освободилась и появилась на ток-шоу «Пусть говорят». Женщина рассказала, что взаимоотношения с Эвелиной у них достаточно тяжелые. Особой любви к родственникам артистка не питает.

Журналисты передачи провели расследование и выяснили, что до тюремного заключения Эвелина помогала сестре и племяннице. По словам актрисы, она ворохом отправляла им собственные вещи, неоднократно давала деньги в долг и трижды пыталась устроить на работу дочь сестры. По словам Бледанс, девочка оказалась слишком ленивой и с каждого места работы ее увольняли.

Дочь Дианы это отрицает. Девушка отметила, что до сих пор проживает в Ялте и работает официанткой. Ни на какую работу актриса ее не устраивала.

В телестудии сводная сестра Эвелины пояснила, что работать на сегодняшний день сама не может. У нее диагностировали цирроз печени. Должного лечения за решеткой ей не оказывали, только кололи обезболивающие препараты. Ее здоровье подорвалось еще сильнее.

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Специалисты в студии внимательно изучили медицинское заключение женщины. По их мнению, Диана прибедняется. С подобным диагнозом вполне можно жить и даже работать. Единственное, что требует болезнь – неукоснительно придерживаться режима питания и рекомендаций лечащего специалиста. Врачи резюмировали, что это далеко не смертельный приговор.