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Первая жена Задорнова намерена отсудить у «Первого канала» 4,5 млн. рублей


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В прессу просочились сведения, что в производстве столичного арбитражного суда находится дело о нарушении авторских прав. Истцом в нем выступает Задорнова Велта Яновна. Как оказалось, женщина намерена отсудить у «Первого канала» порядка 4,5 млн. рублей за трансляцию концерта покойного юмориста.

Федеральный телеканал несколько раз показывал зрителям выступление артиста. Это было в ноябре и декабре прошлого года. Вся программа позже вместе с логотипом Первого была опубликована в сети. Очевидно, что представители канала перед тем, как вставить концерт Михаила Николаевича в программную сетку, решили не спрашивать разрешения у вдовы и первой жены юмориста.

Напомним, что согласно завещанию Задорнова, авторские права на все созданные им материалы, принадлежат самым дорогим в его жизни женщинам: Велте Яновне и Елене Бомбиной.

Желающие воспользоваться творческим наследием юмориста в обязательном порядке должны получить разрешение сразу двух женщин.

Чем закончится дело, будет известно позже. Слушание между истцом и ответчиком назначено на 22 февраля.

Краткая информация о Михаиле Задорнове

Имя: Михаил Задорнов

Отчество: Николаевич

День рождения: 21.07.1948

Годы жизни: 70 лет

Дата смерти: 10.11.2017

Место захоронения: Латвия, Юрмала, кладбище Яундубулты

Причина смерти: рак мозга

Место рождения: Юрмала, Латвийская ССР

Рост: 185 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: сатирик, писатель, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2019 Теги: Михаил Задорнов

Как вы думаете, Велта Яновна правильно поступила, подав в суд на «Первый канал»? 6  

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