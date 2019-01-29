Первая жена Задорнова намерена отсудить у «Первого канала» 4,5 млн. рублей
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В прессу просочились сведения, что в производстве столичного арбитражного суда находится дело о нарушении авторских прав. Истцом в нем выступает Задорнова Велта Яновна. Как оказалось, женщина намерена отсудить у «Первого канала» порядка 4,5 млн. рублей за трансляцию концерта покойного юмориста.
Федеральный телеканал несколько раз показывал зрителям выступление артиста. Это было в ноябре и декабре прошлого года. Вся программа позже вместе с логотипом Первого была опубликована в сети. Очевидно, что представители канала перед тем, как вставить концерт Михаила Николаевича в программную сетку, решили не спрашивать разрешения у вдовы и первой жены юмориста.
Напомним, что согласно завещанию Задорнова, авторские права на все созданные им материалы, принадлежат самым дорогим в его жизни женщинам: Велте Яновне и Елене Бомбиной.
Желающие воспользоваться творческим наследием юмориста в обязательном порядке должны получить разрешение сразу двух женщин.
Чем закончится дело, будет известно позже. Слушание между истцом и ответчиком назначено на 22 февраля.
Краткая информация о Михаиле Задорнове
Имя: Михаил Задорнов
Отчество: Николаевич
День рождения: 21.07.1948
Годы жизни: 70 лет
Дата смерти: 10.11.2017
Место захоронения: Латвия, Юрмала, кладбище Яундубулты
Причина смерти: рак мозга
Место рождения: Юрмала, Латвийская ССР
Рост: 185 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: сатирик, писатель, сценарист
Фотографии
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Как вы думаете, Велта Яновна правильно поступила, подав в суд на «Первый канал»? 6
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Никольски / 29.01.19 17:41Ну Вы, клео, даёте! Ваше описание Задорнова в стиле Задорнова. Вес 0 кг. Ну да, он же умер. В принципе и все другие параметры уже не действительны.
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Elephant / 29.01.19 14:58Да. Ей право дали, теперь может распоряжаться им как хочет.
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Пивовар / 29.01.19 14:55Интересно теперь другое, отсудит всю сумму или творчество Задорнова в меньший гонорар оценят.
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Эля, Ростов / 29.01.19 14:39Бомбина-то молчит. Наверное, у одной спросили, а про вторую благополучно забыли. Теперь ее бомбит.
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Никита / 29.01.19 14:18А чего сразу не подала? Ждала пока натранслируют на N-ную сумму?