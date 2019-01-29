Первая жена Задорнова намерена отсудить у «Первого канала» 4,5 млн. рублей

В прессу просочились сведения, что в производстве столичного арбитражного суда находится дело о нарушении авторских прав. Истцом в нем выступает Задорнова Велта Яновна. Как оказалось, женщина намерена отсудить у «Первого канала» порядка 4,5 млн. рублей за трансляцию концерта покойного юмориста.

Федеральный телеканал несколько раз показывал зрителям выступление артиста. Это было в ноябре и декабре прошлого года. Вся программа позже вместе с логотипом Первого была опубликована в сети. Очевидно, что представители канала перед тем, как вставить концерт Михаила Николаевича в программную сетку, решили не спрашивать разрешения у вдовы и первой жены юмориста.

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Напомним, что согласно завещанию Задорнова, авторские права на все созданные им материалы, принадлежат самым дорогим в его жизни женщинам: Велте Яновне и Елене Бомбиной.

Желающие воспользоваться творческим наследием юмориста в обязательном порядке должны получить разрешение сразу двух женщин.

Чем закончится дело, будет известно позже. Слушание между истцом и ответчиком назначено на 22 февраля.