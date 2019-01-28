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Ольга и Анна Бузовы поссорились


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Между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовыми, которые так любят демонстрировать на публику свою привязанность и любовь, произошла крупная ссора. Девушки отписались друг от друга в социальной сети Инстаграм, а в своих постах намекают на взаимные обиды.

Напомним, что еще в начале января Ольга и Анна Бузовы улетели вдвоём на райские Мальдивы. Девушки прекрасно проводили там время, развлекались и много фотографировались. Причём в основном в кадре была именно Ольга, а Анна помогала ей делать интересные видео и красивые снимки. Одним словом, никаких видимых проблем между сестрами на тот момент не было. А сразу по возвращению в Москву, Бузовы поменяли купальники на зимние горнолыжные комбинезоны и в компании ещё двоих общих подруг отправились во французские Альпы - на курорт Куршавель. Именно там 20 января звезда "Дома-2" и отметила свой 33 День Рождения.

Во время всего отдыха компания проводила время достаточно дружно, девушки катались на лыжах, отдыхали в ресторанах и не забывали делать совместные фото. Тогда поклонники тоже не заподозрили в отношениях Анны и Ольги каких-либо проблем. Сёстры по-прежнему называли друг друга ласковыми словами "любимка" и "лапа", делали нежные снимки и признавались в любви. Однако, вскоре что-то пошло не так, и Ольга решила вернуться из Европы отдельно от сестры и подруг. Если говорить конкретнее, то ведущая приобрела себе билет в привычный бизнес-класс, в то время, как ее самые близкие люди летели обычным экономом.

Тут же, по возвращению в Москву, Анна Бузова отписалась от своей знаменитой сестры, а после ответила на комментарий подписчика, заявив, что всегда летает только в тех условиях, которые может себе позволить. Многие пользователи посчитали, что именно это и послужило причиной разлада в отношениях двух сестер. Так, противники Ольги уверены, что она просто пожалела денег для своих близких. А её поклонники, напротив, уверяют, что Анна сама не пожелала лететь домой за чужой счёт. Но, чтобы там ни было, факт остается фактом - сёстры по сей день не общаются.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 2 Нравится 28.01.2019 Теги: Ольга Бузова

А как вы считаете, в чем причина конфликта между дружными сестрами? 3  

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  • Ezeer / 28.01.19 17:30
    -
    0
    +
    У Ольги Бузовой на лицо все признаки звёздной болезни. Нехорошее у неё отношение и к близким людям, и к поклонникам, кто ходит на её концерты и театральные выступления. Не ровен час, скоро всех от себя оттолкнет. А Аня просто сама, скорее всего, не захотела с ней лететь.
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  • 78 регион / 28.01.19 17:26
    -
    2
    +
    Всегда относилась к Анне с сочувствием, особенно когда ей приходилось снимать кривляния Ольги на камеру или подтанцовывать под ее песенки. А вот в этих их постоянных "лапах" и "любимках" вообще никакой любви- то и нет. Сплошная показуха. А ситуация, что сейчас произошла, только лишний раз это доказала.
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  • Амина / 28.01.19 17:16
    -
    1
    +
    Дружных? Вот исключительно интуитивно - никогда бы не назвала Ольгу и Анну дружными. Мне кажется, младшая сестра просто вынуждена терпеть старшую. Не пахнет здесь какой-то искренней сестринской любовью! И пока Анна во всём с Ольгой соглашалась, та ее везде с собой таскала. Но, похоже, младшенькой всё это надоело и она показала характер. За что Ольга тут же её от себя и отодвинула.
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