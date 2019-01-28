Ольга и Анна Бузовы поссорились

Между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовыми, которые так любят демонстрировать на публику свою привязанность и любовь, произошла крупная ссора. Девушки отписались друг от друга в социальной сети Инстаграм, а в своих постах намекают на взаимные обиды.

Напомним, что еще в начале января Ольга и Анна Бузовы улетели вдвоём на райские Мальдивы. Девушки прекрасно проводили там время, развлекались и много фотографировались. Причём в основном в кадре была именно Ольга, а Анна помогала ей делать интересные видео и красивые снимки. Одним словом, никаких видимых проблем между сестрами на тот момент не было. А сразу по возвращению в Москву, Бузовы поменяли купальники на зимние горнолыжные комбинезоны и в компании ещё двоих общих подруг отправились во французские Альпы - на курорт Куршавель. Именно там 20 января звезда "Дома-2" и отметила свой 33 День Рождения.

Во время всего отдыха компания проводила время достаточно дружно, девушки катались на лыжах, отдыхали в ресторанах и не забывали делать совместные фото. Тогда поклонники тоже не заподозрили в отношениях Анны и Ольги каких-либо проблем. Сёстры по-прежнему называли друг друга ласковыми словами "любимка" и "лапа", делали нежные снимки и признавались в любви. Однако, вскоре что-то пошло не так, и Ольга решила вернуться из Европы отдельно от сестры и подруг. Если говорить конкретнее, то ведущая приобрела себе билет в привычный бизнес-класс, в то время, как ее самые близкие люди летели обычным экономом.

Тут же, по возвращению в Москву, Анна Бузова отписалась от своей знаменитой сестры, а после ответила на комментарий подписчика, заявив, что всегда летает только в тех условиях, которые может себе позволить. Многие пользователи посчитали, что именно это и послужило причиной разлада в отношениях двух сестер. Так, противники Ольги уверены, что она просто пожалела денег для своих близких. А её поклонники, напротив, уверяют, что Анна сама не пожелала лететь домой за чужой счёт. Но, чтобы там ни было, факт остается фактом - сёстры по сей день не общаются.