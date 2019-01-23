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Криштиану Роналду осудили на 2 года условно


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Мадридский суд приговорил знаменитого футболиста к условному сроку и обязал его выплатить 19 млн. евро. Основанием для обвинения и строгого решения судьи стал факт уклонения футболиста от уплаты налогов.

В 2011 – 2014 гг. Криштиану выступал за футбольный клуб «Реал». На протяжении нескольких лет он систематично уклонялся от уплаты подоходного налога. Когда факт нарушения местного законодательства был выявлен, Роналду уехал из страны и своей вины до последнего не признавал.

По словам инсайдеров, именно это и стало причиной того, что игрок покинул знаменитый клуб.

Следствие по данному делу длилось 2 года. За этот период стороне обвинения удалось доказать все факты нарушения испанского налогового законодательства. В итоге, судом было вынесено постановление о лишении спортсмена свободы сроком на 23 месяца. Кроме этого он обязан выплатить в казну государства в 18,8 млн. евро долга и еще 375 тыс. евро набежавшей пени и судебных издержек.

Согласно испанскому законодательству, любое заключение сроком до двух лет при условии, что правонарушение было совершено в первый раз, автоматически становится условным. Представители юстиции предполагают, что Криштиану Роналду мог реально лишиться свободы и, скорее всего, такое смягчение было вызвано решением спортсмена пойти на сделку со следствием.

Краткая информация о Криштиану Роналду

Имя: Криштиану Роналду

День рождения: 05.02.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Фуншал, Португалия

Рост: 186 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2019 Теги: Криштиану Роналду

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