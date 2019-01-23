Криштиану Роналду осудили на 2 года условно

Мадридский суд приговорил знаменитого футболиста к условному сроку и обязал его выплатить 19 млн. евро. Основанием для обвинения и строгого решения судьи стал факт уклонения футболиста от уплаты налогов.

В 2011 – 2014 гг. Криштиану выступал за футбольный клуб «Реал». На протяжении нескольких лет он систематично уклонялся от уплаты подоходного налога. Когда факт нарушения местного законодательства был выявлен, Роналду уехал из страны и своей вины до последнего не признавал.

По словам инсайдеров, именно это и стало причиной того, что игрок покинул знаменитый клуб.

Следствие по данному делу длилось 2 года. За этот период стороне обвинения удалось доказать все факты нарушения испанского налогового законодательства. В итоге, судом было вынесено постановление о лишении спортсмена свободы сроком на 23 месяца. Кроме этого он обязан выплатить в казну государства в 18,8 млн. евро долга и еще 375 тыс. евро набежавшей пени и судебных издержек.

Согласно испанскому законодательству, любое заключение сроком до двух лет при условии, что правонарушение было совершено в первый раз, автоматически становится условным. Представители юстиции предполагают, что Криштиану Роналду мог реально лишиться свободы и, скорее всего, такое смягчение было вызвано решением спортсмена пойти на сделку со следствием.