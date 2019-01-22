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Бред Питт закрутил роман с Шарлиз Терон


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О романе между Бредом Питтом и Шарлиз Терон американские таблоиды сообщили буквально на днях. Смеющихся, улыбающихся и обнимающихся знаменитостей заметили очевидцы в одном из баров Лос-Анджелеса.

По информации свидетелей, произошло все во время спецпоказа киноленты, исполнительным продюсером которой стал Бред Питт. Именно он пригласил Шарлиз на премьеру. Во время трансляции фильма они вместе находились в кинозале, а после удалились в один из баров. Шарлиз и Бред употребляли горячительные напитки, много разговаривали с друг с другом. Мужчина обнимал ее за талию, оба вели себя непринужденно и расслаблено.

Ни Шарлиз, ни Бред не давали комментариев относительно возможных отношений. Не имея больше никаких сведений, журналисты провели собственное расследование, пытаясь выяснить, когда же между звездами успела пробежать искра

Как выяснилось, полгода назад оба актера принимали участие в съемках рекламного ролика часов марки Breitling. На площадке они общались дружелюбно. Никаких предпосылок к развитию романа не было. Журналисты предполагают, что они могли встретиться и начать более тесное общение уже во время презентации рекламного ролика.

Пикантным во всей ситуации является факт соперничества между Шарлиз и Анджелиной Джоли на профессиональном поприще. Официальная супруга Питта не раз переходила дорогу эффектной блондинке, уводя из-под носа роли с приличными гонорарами.

Поклонники Бреда Питта в сетях обсуждают, что Шарлиз – лучшая для него кандидатура. Она пользуется успехом у противоположного пола, является обладательницей Оскара и востребованной актрисой, к работе которой у режиссеров нареканий нет. Шарлиз, как и Джоли, воспитывает приемных детей. У актрисы их двое.

Несколько лет назад она рассталась с Шоном Пенном и с тех пор полностью посвятила себя воспитанию детей и работе.


0 Не нравится 0 Нравится 22.01.2019 Теги: Бред Питт

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