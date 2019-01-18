Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в ДТП

Супруг королевы Елизаветы II - Филипп, герцог Эдинбургский, попал в аварию. Транспортное происшествие произошло в графстве Норфолк недалеко от королевской резиденции Сандрингем, принадлежащей Виндзорской династии.

В результате аварии автомобиль марки Land Rover, которым управлял 97-летний принц Филипп, перевернулся. Причиной этого послужило столкновение автомобиля герцога Эдинбургского с другой машиной во время выезда королевской особы на трассу. После того, как джип принца Филиппа завалился на правую сторону, как раз туда, где находится дверь водителя, ему понадобилась помощь очевидцев, чтобы выбраться из него. Здесь же, в ожидании скорой, принцу оказали первую помощь. К счастью, супруг Елизаветы II серьёзных травм при столкновении не получил. Однако, как сообщили свидетели всего произошедшего, авария очень шокировала Филиппа. Да так, что его буквально трясло от переживаний.

Прибывшая на место ДТП полиция проверила герцога Эдинбургского и второго водителя на наличие алкоголя в крови. В Объединенном Королевстве это правило считается общим для всех водителей, попавших в аварию. Результаты проверки оказались отрицательными. Так что, принц Филипп и второй пострадавший, который кстати тоже не получил серьезных травм во время столкновения, были признаны трезвыми и им было разрешено отправиться домой. Впрочем, кто же был виновником ДТП пока не сообщается.

Следует заметить, что общий водительский стаж герцога Эдинбургского составляет несколько десятков лет. Однако, то ли в силу возраста, то ли из-за перенесенной в прошлом году операции на тазобедренном суставе, супруг королевы Елизаветы не садился за руль с начала осени. Хотя, приближённые к королевской семье признают, что принц Филипп, несмотря на возраст, ведёт достаточно активный образ жизни и по сей день считается одним из самых влиятельных людей во дворце.