Дмитрий Нагиев опубликовал селфи со спущенными штанами
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В инстаграме Дмитрия Нагиева появились несколько фотографий, которые вызвали небывалый ажиотаж со стороны его коллег и фолловеров. На снимках Дмитрий позирует со спущенными штанами.
К своим постам Дмитрий сделал не менее оригинальные подписи:«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов». Второй пост оказался продолжением «для тех, кто ищет смысл жизни в инстаграме».
Фолловеров и коллег Дмитрия заинтересовала причина эпатажного поступка. Некоторые предположили, что он просто проиграл спор и как порядочный человек выполняет долг. Ирина Безрукова поинтересовалась, не новый ли это флешмоб. Неожиданной стала реакция сына актера.
Молодой человек прокомментировал одну из фотографий, отметив, что у всех людей отцы нормальные, а его решил показать хозяйство на всю страну. Кирилл недоумевает, как ему теперь быть?
Комментарий Нагиева младшего нашел большой отклик у пользователей. Они активно лайкали его и отвечали молодому человеку, предлагая пойти по стопам отца или не лезть в его дела.
Сам же Дмитрий, всколыхнув всех небывалым образом, предпочел остаться в стороне и не пояснять причины подобного поступка. Он просто удалил посты и, опубликовав следующий, отметил: "И поругали, и похвалили. А нам мазохистам-сладкоежкам это только нравится".
Краткая информация о Дмитрии Нагиеве
Имя: Дмитрий Нагиев
Отчество: Владимирович
День рождения: 04.04.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 177 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер театра и кино, шоумен