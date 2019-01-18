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Дмитрий Нагиев опубликовал селфи со спущенными штанами


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В инстаграме Дмитрия Нагиева появились несколько фотографий, которые вызвали небывалый ажиотаж со стороны его коллег и фолловеров. На снимках Дмитрий позирует со спущенными штанами.

Если бы не эта деталь образа, актер выглядел бы очень прилично. Интересными оказались и локации. На первом снимке Нагиев запечатлен в примерочной, а на втором – актер непринужденно стоит за барной стойкой с чашечкой кофе. 

К своим постам Дмитрий сделал не менее оригинальные подписи:«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов». Второй пост оказался продолжением «для тех, кто ищет смысл жизни в инстаграме».

Фолловеров и коллег Дмитрия заинтересовала причина эпатажного поступка. Некоторые предположили, что он просто проиграл спор и как порядочный человек выполняет долг. Ирина Безрукова поинтересовалась, не новый ли это флешмоб. Неожиданной стала реакция сына актера.

Молодой человек прокомментировал одну из фотографий, отметив, что у всех людей отцы нормальные, а его решил показать хозяйство на всю страну. Кирилл недоумевает, как ему теперь быть?

Комментарий Нагиева младшего нашел большой отклик у пользователей. Они активно лайкали его и отвечали молодому человеку, предлагая пойти по стопам отца или не лезть в его дела.

Сам же Дмитрий, всколыхнув всех небывалым образом, предпочел остаться в стороне и не пояснять причины подобного поступка. Он просто удалил посты и, опубликовав следующий, отметил: "И поругали, и похвалили. А нам мазохистам-сладкоежкам это только нравится".

Краткая информация о Дмитрии Нагиеве

Имя: Дмитрий Нагиев

Отчество: Владимирович

День рождения: 04.04.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 177 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актер театра и кино, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2019 Теги: Дмитрий Нагиев

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