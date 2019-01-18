Александр Ревва выиграл суд у певца, обвинившего его в плагиате

Известный шоумен и певец Александр Ревва, часто выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, на днях выиграл очень важный для своей карьеры суд. Если говорить конкретнее, то он отстоял права на композицию "Чика" после того, как сочинский исполнитель Руслан Кагарманов обвинил его в плагиате.

Эпопея с плагиатом длилась почти полгода. А начал ее певец из города Сочи Руслан Кагарманов, когда публично обвинил Ревву в том, что он фактически украл его песню, лишь немного изменив в ней музыку и слова. А перед тем, как подать на Александра в суд, Руслан провел независимую экспертизу, которая доказала схожесть обеих композиций. Именно поэтому сочинский музыкант был абсолютно уверен, что суд встанет на его сторону в этом споре. Однако, в начале года окончательное решение было вынесено в пользу Реввы.

Естественно, такое решение не удовлетворило Кагарманова и он заявил, что обратится в иные судебные инстанции, чтобы попробовать там доказать свою правоту. Сам же Александр Ревва всё это время старался держаться подальше от конфликта. По этому поводу он высказался всего один раз, заявив, что все обвинения в плагиате - это неправда. А певец из Сочи всего лишь хочет получить пиар на имени другого, более известного человека.

В ответ на это Кагарманов продолжает настаивать, что песня "Чика" была нагло украдена, а суд по непонятным причинам не разобрался и в половине предоставленных аргументов, которые доказывали плагиат. По словам Руслана, он давно выступает в общественных местах и имеет свою аудиторию. Поэтому дополнительный пиар ему совершенно не нужен, а вот от компенсации морального ущерба от Реввы он бы не отказался. Также сочинский музыкант хочет придать эту ситуацию как можно большей огласке, чтобы более известные исполнители перестали воровать чужие идеи, выдавая их за свои.

Пользователи же, которые прослушали обе композиции, и вовсе считают, что они совершенно разные и никакого сходства, кроме как в названии, между ними нет.