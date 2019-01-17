Певица Рианна подала в суд на своего отца

Американская певица Рианна подала иск в суд на собственного отца. По мнению девушки, близкий человек пытается обогатиться за ее счёт, привлекая внимание к своему бизнесу родственными связями со звездой. Также мужчина обвиняется в попытках незаконно организовать гастрольный тур дочери.

Давая многочисленные интервью, тридцатилетняя Рианна никогда не скрывала, что с отцом у неё не было и нет тёплых отношений. В детстве мужчина уделял мало внимания своим детям и совершенно не занимался их воспитанием, предпочитая вести не совсем правильный образ жизни. Зато, когда его старшая дочь от брака с Моникой Брэйтвэйт - Рианна стала знаменитой на весь мир исполнительницей, отец тут же придумал, как это можно использовать в своих целях.

Согласно документам, которые стали достоянием общественности, Рональд Фенти открыл компанию для поиска талантов и назвал ее Fenty Entertainment. Всем, кто обращался в его организацию, он рассказывал о возможностях, которые можно получить благодаря связям Рианны в мире шоу-бизнеса. Более того, Рональд называл себя представителем певицы, что не являлось действительностью, незаконно продавал ее участие в своих шоу и даже вел переговоры с известной сетью отелей об использовании теми товарного знака Fenty. И на всём этом отец девушки умудрился заработать неплохие деньги.

Естественно, такой подход к бизнесу не нравился Рианне, ведь он подрывал ее репутацию. Именно поэтому она обратилась в суд, чтобы защитить свое имя от действий отца. Правда, прежде чем перейти к столь решительным действиям, певица несколько раз писала родственнику письма с требованием прекратить использовать торговую марку Fenty. Но Рональд к просьбам дочери не прислушался. Также, помимо приостановления деятельности Fenty Entertainment, Рианна рассчитывает получить от родителя компенсацию за нанесённый ей ущерб.