Певица Рианна подала в суд на своего отца
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Американская певица Рианна подала иск в суд на собственного отца. По мнению девушки, близкий человек пытается обогатиться за ее счёт, привлекая внимание к своему бизнесу родственными связями со звездой. Также мужчина обвиняется в попытках незаконно организовать гастрольный тур дочери.
Давая многочисленные интервью, тридцатилетняя Рианна никогда не скрывала, что с отцом у неё не было и нет тёплых отношений. В детстве мужчина уделял мало внимания своим детям и совершенно не занимался их воспитанием, предпочитая вести не совсем правильный образ жизни. Зато, когда его старшая дочь от брака с Моникой Брэйтвэйт - Рианна стала знаменитой на весь мир исполнительницей, отец тут же придумал, как это можно использовать в своих целях.
Согласно документам, которые стали достоянием общественности, Рональд Фенти открыл компанию для поиска талантов и назвал ее Fenty Entertainment. Всем, кто обращался в его организацию, он рассказывал о возможностях, которые можно получить благодаря связям Рианны в мире шоу-бизнеса. Более того, Рональд называл себя представителем певицы, что не являлось действительностью, незаконно продавал ее участие в своих шоу и даже вел переговоры с известной сетью отелей об использовании теми товарного знака Fenty. И на всём этом отец девушки умудрился заработать неплохие деньги.Естественно, такой подход к бизнесу не нравился Рианне, ведь он подрывал ее репутацию. Именно поэтому она обратилась в суд, чтобы защитить свое имя от действий отца. Правда, прежде чем перейти к столь решительным действиям, певица несколько раз писала родственнику письма с требованием прекратить использовать торговую марку Fenty. Но Рональд к просьбам дочери не прислушался. Также, помимо приостановления деятельности Fenty Entertainment, Рианна рассчитывает получить от родителя компенсацию за нанесённый ей ущерб.
Краткая информация о Рианне
Имя: Рианна
День рождения: 20.02.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: о. Барбадос
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, права ли Рианна, подавая в суд на отца? 5
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50/50 / 18.01.19 08:44ну, папаша......
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Барбарис / 17.01.19 19:51Rihanna певица, которой ничего в руки не пришло просто так. Да, то что она стала знаменитой в 2003 году - это счастливая случайность, она встретила нужного человека в нужное время. Но, с того самого дня она работала и работала, чтобы достичь тех высот, на которых обитает сейчас. И тем более, помимо блестящей музыкальной карьеры, у неё есть успешный процветающий бизнес, в которой она вкладывалась силами, талантом и средствами. И всё это держится исключительно на её имени. А случись что, все это исчезнет! Именно поэтому она и подаёт на отца в суд, ведь он может все уничтожить.
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Жужа / 17.01.19 19:40У богатых свои заморочки. Отец пытается нажиться на дочери, дочь требует от отца не использовать фамилию семьи в бизнесе, так как это именно она её прославила... А договориться-то никак, разучились? Всё через суд, чтобы потом весь мир обсуждалось не песни Рианные, а то, как она поступила со своим папой. Впрочем, думаю этот скандал тоже принесет им обоим немало долларов.
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Ольга / 17.01.19 19:30А я не совсем согласна. Можно было отправить к нему адвокатов и пригрозить как следует, чтобы у него не оставалось иного выхода. А так, с точки зрения морали, он ей какой-никакой отец. И теперь она сама свою репутацию подрывает, подавая на него в суд.
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Павел Самара / 17.01.19 19:13Конечно права, так ему и надо!