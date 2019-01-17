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Певица Рианна подала в суд на своего отца


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Американская певица Рианна подала иск в суд на собственного отца. По мнению девушки, близкий человек пытается обогатиться за ее счёт, привлекая внимание к своему бизнесу родственными связями со звездой. Также мужчина обвиняется в попытках незаконно организовать гастрольный тур дочери.

Давая многочисленные интервью, тридцатилетняя Рианна никогда не скрывала, что с отцом у неё не было и нет тёплых отношений. В детстве мужчина уделял мало внимания своим детям и совершенно не занимался их воспитанием, предпочитая вести не совсем правильный образ жизни. Зато, когда его старшая дочь от брака с Моникой Брэйтвэйт - Рианна стала знаменитой на весь мир исполнительницей, отец тут же придумал, как это можно использовать в своих целях.

Согласно документам, которые стали достоянием общественности, Рональд Фенти открыл компанию для поиска талантов и назвал ее Fenty Entertainment. Всем, кто обращался в его организацию, он рассказывал о возможностях, которые можно получить благодаря связям Рианны в мире шоу-бизнеса. Более того, Рональд называл себя представителем певицы, что не являлось действительностью, незаконно продавал ее участие в своих шоу и даже вел переговоры с известной сетью отелей об использовании теми товарного знака Fenty. И на всём этом отец девушки умудрился заработать неплохие деньги.

Естественно, такой подход к бизнесу не нравился Рианне, ведь он подрывал ее репутацию. Именно поэтому она обратилась в суд, чтобы защитить свое имя от действий отца. Правда, прежде чем перейти к столь решительным действиям, певица несколько раз писала родственнику письма с требованием прекратить использовать торговую марку Fenty. Но Рональд к просьбам дочери не прислушался. Также, помимо приостановления деятельности Fenty Entertainment, Рианна рассчитывает получить от родителя компенсацию за нанесённый ей ущерб.

Краткая информация о Рианне

Имя: Рианна

День рождения: 20.02.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: о. Барбадос

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2019 Теги: рианна

А как вы считаете, права ли Рианна, подавая в суд на отца? 5  

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  • 50/50 / 18.01.19 08:44
    -
    0
    +
    ну, папаша......
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  • Барбарис / 17.01.19 19:51
    -
    0
    +
    Rihanna певица, которой ничего в руки не пришло просто так. Да, то что она стала знаменитой в 2003 году - это счастливая случайность, она встретила нужного человека в нужное время. Но, с того самого дня она работала и работала, чтобы достичь тех высот, на которых обитает сейчас. И тем более, помимо блестящей музыкальной карьеры, у неё есть успешный процветающий бизнес, в которой она вкладывалась силами, талантом и средствами. И всё это держится исключительно на её имени. А случись что, все это исчезнет! Именно поэтому она и подаёт на отца в суд, ведь он может все уничтожить.
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  • Жужа / 17.01.19 19:40
    -
    -3
    +
    У богатых свои заморочки. Отец пытается нажиться на дочери, дочь требует от отца не использовать фамилию семьи в бизнесе, так как это именно она её прославила... А договориться-то никак, разучились? Всё через суд, чтобы потом весь мир обсуждалось не песни Рианные, а то, как она поступила со своим папой. Впрочем, думаю этот скандал тоже принесет им обоим немало долларов.
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  • Ольга / 17.01.19 19:30
    -
    -3
    +
    А я не совсем согласна. Можно было отправить к нему адвокатов и пригрозить как следует, чтобы у него не оставалось иного выхода. А так, с точки зрения морали, он ей какой-никакой отец. И теперь она сама свою репутацию подрывает, подавая на него в суд.
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  • Павел Самара / 17.01.19 19:13
    -
    2
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    Конечно права, так ему и надо!
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