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Ким Кардашьян назвала пол четвертого ребенка


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После рождественских праздников в сети появилась информация, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают четвертого ребенка. Скорее всего это будет мальчик. На днях гуляющие слухи подтвердила сама Ким.

Самая высокооплачиваемая звезда инстаграма призналась, что во время рождественской вечеринки она перебрала с алкоголем, и в состоянии опьянения действительно рассказала, что они с Канье ожидают мальчика. Правда, кому она это сказала, Ким не помнит.

Прокомментировать слухи ее вынудили многочисленные вопросы поклонников в социальных сетях. Раньше, по словам Ким, они с Канье хотели, чтобы пол будущего малыша никто не знал до последнего.

Это будет четвертый ребенок звездной пары. Его вновь вынашивает суррогатная мать. Ранее супруги уже прибегали к подобным услугам. Самостоятельно вынашивала и рожала Ким только первых двух детей.

Вторая беременность и роды, по признанию звезды, оказались для нее слишком тяжелыми, и она приняла решение самостоятельно больше не рожать. Услугами суррогатной матери светская дива с мужем воспользовалась, так как они оба хотят иметь много детей.

Когда именно появится четвертый ребенок, на данный момент неизвестно. Предположительно, это произойдет весной 2019 года.


0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2019 Теги: Ким Кардашьян

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