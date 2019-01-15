Цекало развелся с Викторией Галушко и готовится к четвертой свадьбе
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В начале зимы и в канун Нового года в сети появлялись обличающие продюсера статьи и фото. На опубликованных в СМИ снимках очевидцами был запечатлен Александр Цекало в обществе неизвестной брюнетки. Пара прекрасно проводила время. Они открыто, не стесняясь посторонних, обнимались, целовались и демонстрировали свои теплые, страстные чувства. Пользователи обвиняли Александра Цекало в измене и задавались вопросом, как он мог так подло поступить со своей супругой Викторией Галушко.
В течение месяца никто из участников предполагаемого треугольника не давал никаких комментариев. После новогодних праздников Александр решил ответить журналистам на все интересующие вопросы.
Оказалось, что никакой измены не было. С Викторией Галушко продюсер уже давно не живет вместе. Более того, по словам Александра, он уже успел официально развестись.
Брюнетка, с которой его запечатлели на камеру, не просто очередная пассия, а будущая супруга. Зовут ее Дарина. Как сказал Цекало, они любят друг друга, их чувства искренние и взаимные. На сегодняшний день Александр обручен с возлюбленной и планирует сыграть свадьбу.
Напомним, что Цекало в марте исполнится 58 лет. Мужчина был в браке трижды. У него есть двое родных детей от брака с сестрой Веры Брежневой: сын Миша и дочь Саша. Общается ли он сейчас с детьми и как часто, неизвестно.
Краткая информация об Александре Цекало
Имя: Александр Цекало
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.03.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 163 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущий, продюсер, певец
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Вам нравится Александр Цекало? 5
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Упс / 15.01.19 15:33Интересно, скандалы, любовники и дележ имущества с этой будут или подождем следующую, еще моложе?
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Perm' / 15.01.19 15:14Не верю я в эти большие светлые чувства, когда сединой покрылось все. Ему внуков бы воспитывать, а у него ЛюбоФФ.
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Альбина С. / 15.01.19 15:11Я его помню исключительно в дуэте с Лолитой и еще, когда он вел «Прожектор Перис Хилтон». Больше ни в каких проектах и нигде его не видела.
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Клим / 15.01.19 14:47Понятно, зачем он разводится. Дарина эффектнее простушки Вики.