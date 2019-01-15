Цекало развелся с Викторией Галушко и готовится к четвертой свадьбе

В начале зимы и в канун Нового года в сети появлялись обличающие продюсера статьи и фото. На опубликованных в СМИ снимках очевидцами был запечатлен Александр Цекало в обществе неизвестной брюнетки. Пара прекрасно проводила время. Они открыто, не стесняясь посторонних, обнимались, целовались и демонстрировали свои теплые, страстные чувства. Пользователи обвиняли Александра Цекало в измене и задавались вопросом, как он мог так подло поступить со своей супругой Викторией Галушко.

В течение месяца никто из участников предполагаемого треугольника не давал никаких комментариев. После новогодних праздников Александр решил ответить журналистам на все интересующие вопросы.

Оказалось, что никакой измены не было. С Викторией Галушко продюсер уже давно не живет вместе. Более того, по словам Александра, он уже успел официально развестись.

Брюнетка, с которой его запечатлели на камеру, не просто очередная пассия, а будущая супруга. Зовут ее Дарина. Как сказал Цекало, они любят друг друга, их чувства искренние и взаимные. На сегодняшний день Александр обручен с возлюбленной и планирует сыграть свадьбу.

Напомним, что Цекало в марте исполнится 58 лет. Мужчина был в браке трижды. У него есть двое родных детей от брака с сестрой Веры Брежневой: сын Миша и дочь Саша. Общается ли он сейчас с детьми и как часто, неизвестно.