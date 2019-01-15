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Цекало развелся с Викторией Галушко и готовится к четвертой свадьбе


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В начале зимы и в канун Нового года в сети появлялись обличающие продюсера статьи и фото. На опубликованных в СМИ снимках очевидцами был запечатлен Александр Цекало в обществе неизвестной брюнетки. Пара прекрасно проводила время. Они открыто, не стесняясь посторонних, обнимались, целовались и демонстрировали свои теплые, страстные чувства. Пользователи обвиняли Александра Цекало в измене и задавались вопросом, как он мог так подло поступить со своей супругой Викторией Галушко.

В течение месяца никто из участников предполагаемого треугольника не давал никаких комментариев. После новогодних праздников Александр решил ответить журналистам на все интересующие вопросы.

Оказалось, что никакой измены не было. С Викторией Галушко продюсер уже давно не живет вместе. Более того, по словам Александра, он уже успел официально развестись.

Брюнетка, с которой его запечатлели на камеру, не просто очередная пассия, а будущая супруга. Зовут ее Дарина. Как сказал Цекало, они любят друг друга, их чувства искренние и взаимные. На сегодняшний день Александр обручен с возлюбленной и планирует сыграть свадьбу.

Напомним, что Цекало в марте исполнится 58 лет. Мужчина был в браке трижды. У него есть двое родных детей от брака с сестрой Веры Брежневой: сын Миша и дочь Саша. Общается ли он сейчас с детьми и как часто, неизвестно.

Краткая информация об Александре Цекало

Имя: Александр Цекало

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 163 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущий, продюсер, певец

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1 Не нравится 1 Нравится 15.01.2019 Теги: Александр Цекало

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