Евгений Плющенко перенес очередную операцию на спине

Евгения Плющенко прооперировали в одной из московских клиник. Спортсмену удалили грыжу в шейном отделе, которая причиняла ему серьёзное беспокойство.

Ещё 10 января стало известно о том, что Евгений Плющенко был госпитализирован в нейрохирургическое отделение одного из медицинских учреждений столицы. После презентации ледового шоу, у фигуриста начались сильные боли в спине и он обратился за помощью к медикам. Чуть раньше Плющенко намеревался улететь в Израиль, чтобы именно там решить проблемы со своим здоровьем. Однако, из-за напряженного графика боли в спине только усилились и фигурист решил не откладывать лечение в долгий ящик, обратившись к отечественным специалистам.

По словам супруги Евгения, Яны Рудковской, в настоящее время состояние у спортсмена вполне стабильное и он уже идёт на поправку. Больше известный продюсер ничего не добавила, так как считает, что вся сложившаяся ситуация дело исключительно семейное. Сам же спортсмен свое попадание в больницу никак не прокомментировал. К слову сказать, это уже не первая операция для Евгения на позвоночнике. Так, несколько лет назад Плющенко был поставлен имплант взамен одного из межпозвоночных дисков.

Напомним, Евгений Плющенко объявил об окончании спортивной карьеры в 2017 году. В настоящее время он полностью сосредоточен на создании и демонстрации собственных шоу, в которых и сам принимает активное участие, выполняя сложнейшие прыжки и элементы фигурного катания. Вместе с отцом на лед выходит и сын Александр, которого в семье любя называют Гном Гномыч.