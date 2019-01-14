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Евгений Плющенко перенес очередную операцию на спине


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Евгения Плющенко прооперировали в одной из московских клиник. Спортсмену удалили грыжу в шейном отделе, которая причиняла ему серьёзное беспокойство.

Ещё 10 января стало известно о том, что Евгений Плющенко был госпитализирован в нейрохирургическое отделение одного из медицинских учреждений столицы. После презентации ледового шоу, у фигуриста начались сильные боли в спине и он обратился за помощью к медикам. Чуть раньше Плющенко намеревался улететь в Израиль, чтобы именно там решить проблемы со своим здоровьем. Однако, из-за напряженного графика боли в спине только усилились и фигурист решил не откладывать лечение в долгий ящик, обратившись к отечественным специалистам.

По словам супруги Евгения, Яны Рудковской, в настоящее время состояние у спортсмена вполне стабильное и он уже идёт на поправку. Больше известный продюсер ничего не добавила, так как считает, что вся сложившаяся ситуация дело исключительно семейное. Сам же спортсмен свое попадание в больницу никак не прокомментировал. К слову сказать, это уже не первая операция для Евгения на позвоночнике. Так, несколько лет назад Плющенко был поставлен имплант взамен одного из межпозвоночных дисков.

Напомним, Евгений Плющенко объявил об окончании спортивной карьеры в 2017 году. В настоящее время он полностью сосредоточен на создании и демонстрации собственных шоу, в которых и сам принимает активное участие, выполняя сложнейшие прыжки и элементы фигурного катания. Вместе с отцом на лед выходит и сын Александр, которого в семье любя называют Гном Гномыч.

Краткая информация о Евгении Плющенко

Имя: Евгений Плющенко

Отчество: Викторович

День рождения: 03.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Солнечный, Хабаровский край

Рост: 178 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: фигурист

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0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2019 Теги: Евгений Плющенко

А вам нравятся выступления Евгения Плющенко? 4  

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  • АП / 14.01.19 18:36
    -
    0
    +
    Раньше, ещё на пике своей карьеры, за ним действительно было интересно наблюдать. Но сейчас всё, что он делает - это исключительно ради денег. А лично меня это уже отталкивает.
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  • Лучик Солнца / 14.01.19 18:32
    -
    1
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    Да вот читаю сейчас это и понимаю, на какие жертвы приходится идти для достижения действительно выдающихся целей. Про Плющенко неоднократно писали, что он и выступает с болями, и даже умудряется побеждать. Вот что значит сила воли! Это не может не восхищать по-человечески. Он замечательный! И жена у него очень приятная женщина. Надеюсь, мне никогда не придется прочитать новость о том, что они разводятся. Их семья - прекрасный образец для подражания.
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  • Мари 58 / 14.01.19 18:27
    -
    2
    +
    Прекрасный спортсмен! Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к творческой деятельности.
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  • Сима / 14.01.19 18:23
    -
    1
    +
    Да, мне Плющенко очень нравится. Я считаю его действительно одаренным спортсменом, фигуристом, равных которому просто не найти. А ещё мне импонирует их семья с Рудковской. Они замечательно смотрятся вместе, одним словом, настоящий образец для подражания. И сынишка у них - загляденье.
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