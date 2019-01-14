Телохранитель Меган Маркл подала в отставку

Супруга принца Гарри - Меган Маркл вновь оказалась в эпицентре пристального внимания. На этот раз весь мир обсуждает увольнение ее телохранителя после всего шести месяцев работы.

О том, что у герцогини Сассекской непростой характер, слухи ходят уже давно. СМИ ни раз писали, что из-за чрезмерной черствости от Меган то и дело бегут помощники. Именно поэтому, когда в Сети появилась информация, что спустя полгода усердной службы свой пост покидает еще и телохранитель Маркл, все тут же посчитали, что женщина не сработалась с капризной американкой. Однако, как стало известно из официальных источников, дело обстоит не совсем так.

Оказывается, Меган Маркл просто хочет быть ближе к людям, а постоянное присутствие телохранителя дается девушке очень тяжело. Вот она и решила от нее отказаться. Как сообщают инсайдеры, в отличие от остальных членов королевской семьи, которые с детства привыкли иметь защиту, Меган постоянно находиться под охраной не привыкла. И даже будучи востребованной актрисой у себя на родине, она всё равно передвигалась свободно, не прибегая к помощи телохранителей. Но, после свадьбы с принцем Гарри, о свободном перемещении не могло быть и речи. Тем более, что однажды помощь телохранителя герцогине Сассекской всё-таки понадобилась, когда в октябре прошлого года на Фиджи ее нужно было срочно эвакуировать.

Помимо увольнения телохранителя, в Интернете активно обсуждают и то, что Меган и Гарри не были приглашены на День Рождения Кейт Миддлтон, который состоялся буквально на днях. Хотя ранее Маркл говорила, что приготовила для герцогини Кембриджской подарок, который однозначно придется ей по душе. Впрочем, неизвестно, удалось ли Меган передать Кейт свой презент, ведь Миддлтон предпочла отметить свое 37-летие в обществе супруга - принца Уильяма и детей.