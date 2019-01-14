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Телохранитель Меган Маркл подала в отставку


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Супруга принца Гарри - Меган Маркл вновь оказалась в эпицентре пристального внимания. На этот раз весь мир обсуждает увольнение ее телохранителя после всего шести месяцев работы.

О том, что у герцогини Сассекской непростой характер, слухи ходят уже давно. СМИ ни раз писали, что из-за чрезмерной черствости от Меган то и дело бегут помощники. Именно поэтому, когда в Сети появилась информация, что спустя полгода усердной службы свой пост покидает еще и телохранитель Маркл, все тут же посчитали, что женщина не сработалась с капризной американкой. Однако, как стало известно из официальных источников, дело обстоит не совсем так.

Оказывается, Меган Маркл просто хочет быть ближе к людям, а постоянное присутствие телохранителя дается девушке очень тяжело. Вот она и решила от нее отказаться. Как сообщают инсайдеры, в отличие от остальных членов королевской семьи, которые с детства привыкли иметь защиту, Меган постоянно находиться под охраной не привыкла. И даже будучи востребованной актрисой у себя на родине, она всё равно передвигалась свободно, не прибегая к помощи телохранителей. Но, после свадьбы с принцем Гарри, о свободном перемещении не могло быть и речи. Тем более, что однажды помощь телохранителя герцогине Сассекской всё-таки понадобилась, когда в октябре прошлого года на Фиджи ее нужно было срочно эвакуировать.

Помимо увольнения телохранителя, в Интернете активно обсуждают и то, что Меган и Гарри не были приглашены на День Рождения Кейт Миддлтон, который состоялся буквально на днях. Хотя ранее Маркл говорила, что приготовила для герцогини Кембриджской подарок, который однозначно придется ей по душе. Впрочем, неизвестно, удалось ли Меган передать Кейт свой презент, ведь Миддлтон предпочла отметить свое 37-летие в обществе супруга - принца Уильяма и детей.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 14.01.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете, почему уволилась телохранитель Меган Маркл? 4  

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  • Самара / 15.01.19 00:11
    -
    2
    +
    Не могу избавиться от чувства, что Маркл находится не на своем месте. Никакого достоинства в ней нет., сплошное позерство и показуха. Актрусуля самая настоящая, причем не очень талантливая. Никогда про английскую семь столько не говорили, сколько в последнее время, после появления в ней Маркл. Но это пиар не самых лучший.
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  • Алиса Петровна / 15.01.19 00:04
    -
    2
    +
    Ага! Вот-вот. Мне недавно попалась статья, в которой приводились примеры стоимости туалетов представительниц королевских семей. И Маркл в этом списке оказалась на вершине расточительности. Вопрос: какое еще "ближе к народу", когда твои наряды стоят как чугунный мост?!
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  • 88 / 15.01.19 00:00
    -
    1
    +
    Удивительно, но я тоже считаю, что телохранитель Меган Маркл оказалась значительно симпатичнее своей подопечной. И вообще, не бывает дыма без огня. И если говорят, что у жены Гарри характер кошмар, значит это скорее всего окажется правдой. А объяснение, что эта дамочка в аномально дорогих нарядах хочет быть ближе к людям, я считаю полнейшим бредом.
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  • Я / 14.01.19 22:39
    -
    0
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    Востребованная актриса?... Рукалицо... Но какая красивая женщина-телозранитель. Намного приятнее и аристократичнее 'герцогини'.
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