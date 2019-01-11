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Успенской пришлось закрыть собственный караоке-бар


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Караоке-бар Успенской «Люба Любонька» был открыт в 2017 году и сначала пользовался большой популярностью. В нем часто появлялись звездные гости, а в программе развлечений нередко была заявлена и сама артистка.

Спустя год с небольшим заведение певице пришлось закрыть. Об этом она сообщила сама в аккаунте инстаграм. Причиной закрытия стало поднятие стоимости аренды собственником здания. Караоке-бар располагается в самом центре столицы, где взимаются неприлично высокие суммы за аренду жилых и коммерческих помещений. Очевидно, новый ценник стал невыгоден Любови с точки зрения бизнеса.

Певица надеется, что ей и партнерам еще удастся договориться о снижении арендной стоимости. Если же этого не произойдет, бар придется закрыть окончательно.

Напомним, что из-за этого караоке между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал. Артист обвинил коллегу в откровенном плагиате, поскольку за несколько месяцев до Любови, он открыл аналогичного плана караоке-клуб «ФилармониЯ».

Интересно, что его развлекательное заведение, расположенное на Цветном бульваре, продолжает функционировать до сих пор. Большинство отзывов в интернете о нем позитивные.

Краткая информация о Любови Успенской

Имя: Любовь Успенская

Отчество: Залмановна

День рождения: 24.02.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 168 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2019 Теги: Любовь Успенская

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