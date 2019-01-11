Успенской пришлось закрыть собственный караоке-бар
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Караоке-бар Успенской «Люба Любонька» был открыт в 2017 году и сначала пользовался большой популярностью. В нем часто появлялись звездные гости, а в программе развлечений нередко была заявлена и сама артистка.
Спустя год с небольшим заведение певице пришлось закрыть. Об этом она сообщила сама в аккаунте инстаграм. Причиной закрытия стало поднятие стоимости аренды собственником здания. Караоке-бар располагается в самом центре столицы, где взимаются неприлично высокие суммы за аренду жилых и коммерческих помещений. Очевидно, новый ценник стал невыгоден Любови с точки зрения бизнеса.
Певица надеется, что ей и партнерам еще удастся договориться о снижении арендной стоимости. Если же этого не произойдет, бар придется закрыть окончательно.
Напомним, что из-за этого караоке между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал. Артист обвинил коллегу в откровенном плагиате, поскольку за несколько месяцев до Любови, он открыл аналогичного плана караоке-клуб «ФилармониЯ».
Интересно, что его развлекательное заведение, расположенное на Цветном бульваре, продолжает функционировать до сих пор. Большинство отзывов в интернете о нем позитивные.
Краткая информация о Любови Успенской
Имя: Любовь Успенская
Отчество: Залмановна
День рождения: 24.02.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 168 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
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Как вы считаете, звездам эстрады стоит заниматься бизнесом? 3
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Max / 11.01.19 13:26Никто из них самостоятельно всем этим не занимается. Это делают наемные управленцы.
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Solnce / 11.01.19 12:50Как показывает практика, те, кто серьезно начинает заниматься бизнесом, с эстрады сразу уходят. Те же, кто остается, по большей части торгует лицом и именем, как инструментом для раскрутки чужих финансовых вложений.
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Андрей / 11.01.19 12:25Это карма! Нечего было делать все наперекор. Наколдовал болгарин!