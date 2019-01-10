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Леди Гага извинилась за провокационную песню


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Леди Гага извинилась за то, что работала с R Kelly (Ар Келли), и пообещала изъять из всех сервисов цифровой дистрибуции песню, которую они записали вместе. Это произошло после того, как на прошлой неделе в США был показан документальный фильм, в котором несколько женщин обвиняют певца в том, что он домогался их.

В 2008 году Келли уже обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетними и создании детской порнографии, но был оправдан. В своем Twitter Леди Гага написала, что всегда находится на стороне тех, кто пережил сексуальное насилие.

Пока что Келли не получил никаких официальных обвинений в связи с указанными в фильме случаями и отрицает, что совершал что-либо противозаконное.

Гага записала вместе рэпером песню Do What U Want в 2013 году, но теперь проклинает его и говорит, что она на «1000 процентов поддерживает этих женщин» и что обвинения представляются ей ужасающими.

Актриса признавалась, что и сама была жертвой сексуальных домогательств и находилась в «темных временах ее жизни», когда работала вместе с Келли. Она признается, что хотела создать нечто вызывающее и провокационное, потому что была зла и все еще не справилась на тот момент с травмой, которая случилась в ее собственной жизни.

Полное название песни звучит как «Делай все, что хочешь (с моим телом)». В Twitter певица написала, что это должно ясно показать, что творилось с ней в то время.

«Если бы я могла вернуться назад и поговорить с собой более молодой, я бы посоветовала обратиться к психологам и пройти терапию, как я это сделала позже, - говорит она. - Это позволило мне понять, в каком замешательстве, вызванном травмой, я находилась. Я не могу вернуться, но могу смотреть вперед и продолжать поддерживать мужчин и женщин, людей всех сексуальных ориентаций и всех рас, которые стали жертвой преступлений на сексуальной почве».

Краткая информация о Леди Гага

Имя: Леди Гага

День рождения: 28.03.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 155 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, автор песен

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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2019 Теги: Леди Гага

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