Семья Майкла Дугласа наслаждается экзотическим отдыхом

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас постарались сделать свое Рождество запоминающимся. В среду голливудская актриса выложила в Insta фотографию мужа с двумя их детьми, 18-летним Диланом и 15-летней Кэрис, сделанную в экзотическом месте.

«Любовь от нас вам и всем вашим близким», - написала она поклонникам. На снимке все четыре члена семьи наслаждаются горячим солнцем на пляже в компании двух пушистых друзей.

Комментарии не замедлили последовать. Поклонники восхитились чудесной фотографией и отправили еще больше уверений в любви. И самое главное, что интересовало их – как называются животные, попавшие на фотографию вместе со звездной парой и их детьми.

Каникулы для семьи начались вскоре после того, как Кэтрин рассказала, что намерена держать детей подальше от того внимания, под которым они оказываются в Голливуде. В интервью для Entertainment Tonight актриса поведала, что намерена удалить детей от безумного мира Голливуда или не менее безумного Манхэттена. В Манхэттене, по ее мнению, подростки взрослеют слишком быстро.

Она рассказала, что, несмотря на все попытки защитить от этого детей, они все равно выросли слишком взрослыми для их юных лет. Звезда также сказала, что очень рада тому, что у нее понимающие дети, которые осознают причины ее решения.

Ранее в этом году, обсуждая свою семейную жизнь, она рассказала изданию Town & Country, что она всегда старалась привить детям манеры. По словам Кэтрин, нет ничего хуже, чем привилегированные дети без манер. «Я муштровала их в этом, как будто в военном лагере», - призналась актриса.