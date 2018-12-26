Прохор Шаляпин и Виталина готовятся к беременности

Еще совсем недавно Прохор Шаляпин заявил, что видит в Виталине Цымбалюк-Романовской мать своего будущего ребенка. С этого громкого заявления не прошло и месяца, а пара уже вовсю перешла от слов к действию. И начали музыканты с полного медицинского обследования.

О том, как оно проходит, Виталина и Прохор рассказали на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Под прицелами телекамер Цымбалюк-Романовской сделали ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также взяли на анализ кровь. Окончательный вердикт врачей был весьма оптимистичным - у Виталины нет никаких препятствий к тому, чтобы самостоятельно забеременеть и благополучно выносить ребёнка. Однако, из-за высокого риска онкологических заболеваний, какая-либо гормональная стимуляция или процедура ЭКО 39-летней пианистке категорически противопоказана.

Прошел необходимые исследования в клинике и будущий счастливый отец - Прохор Шаляпин. По признанию певца, у него развился некоторый комплекс после того, как выяснилось, что ребёнок Анны Калашниковой оказался не от него. И это побудило молодого человека всерьез опасаться диагноза бесплодие. Впрочем, врач сумел обнадежить артиста, сообщив, что Шаляпин вполне может иметь детей.

Однако, не обошлось на телепередаче и без скандальных заявлений. Так, Прохор во всеуслышание заявил, что если ребёнок будет развиваться с какими-то патологиями, то они прервут беременность и начнут всё сначала. Ведь он понимает, что его избраннице уже почти 40 лет, да и ему самому далеко за 30, поэтому относиться к данному вопросу следует очень серьезно. Не смущает будущих родителей и тот факт, что они не живут под одной крышей. На это Виталина сказала, что и она, и Прохор - оба люди самодостаточные и вполне обойдутся без совместного быта. Более того, Цымбалюк-Романовскую совершенно не пугает перспектива стать матерью-одиночкой, хотя она и уверена, что этого никогда не будет.