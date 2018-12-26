Прохор Шаляпин и Виталина готовятся к беременности
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Еще совсем недавно Прохор Шаляпин заявил, что видит в Виталине Цымбалюк-Романовской мать своего будущего ребенка. С этого громкого заявления не прошло и месяца, а пара уже вовсю перешла от слов к действию. И начали музыканты с полного медицинского обследования.
О том, как оно проходит, Виталина и Прохор рассказали на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Под прицелами телекамер Цымбалюк-Романовской сделали ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также взяли на анализ кровь. Окончательный вердикт врачей был весьма оптимистичным - у Виталины нет никаких препятствий к тому, чтобы самостоятельно забеременеть и благополучно выносить ребёнка. Однако, из-за высокого риска онкологических заболеваний, какая-либо гормональная стимуляция или процедура ЭКО 39-летней пианистке категорически противопоказана.
Прошел необходимые исследования в клинике и будущий счастливый отец - Прохор Шаляпин. По признанию певца, у него развился некоторый комплекс после того, как выяснилось, что ребёнок Анны Калашниковой оказался не от него. И это побудило молодого человека всерьез опасаться диагноза бесплодие. Впрочем, врач сумел обнадежить артиста, сообщив, что Шаляпин вполне может иметь детей.
Однако, не обошлось на телепередаче и без скандальных заявлений. Так, Прохор во всеуслышание заявил, что если ребёнок будет развиваться с какими-то патологиями, то они прервут беременность и начнут всё сначала. Ведь он понимает, что его избраннице уже почти 40 лет, да и ему самому далеко за 30, поэтому относиться к данному вопросу следует очень серьезно. Не смущает будущих родителей и тот факт, что они не живут под одной крышей. На это Виталина сказала, что и она, и Прохор - оба люди самодостаточные и вполне обойдутся без совместного быта. Более того, Цымбалюк-Романовскую совершенно не пугает перспектива стать матерью-одиночкой, хотя она и уверена, что этого никогда не будет.
Краткая информация о Прохоре Шаляпине
Имя: Прохор Шаляпин
Отчество: Андреевич
День рождения: 26.11.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Волгоград
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, композитор
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к паре Прохор и Виталина? 5
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Лестница / 27.12.18 09:09Господи, это же она со стариком (забыла его имя) разводилась вот на днях? И уже с прошей беременность планирует? Мать честнАя, что за люди *рукалицо*
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IVA / 26.12.18 20:30Всё на продажу... Вообще-то такие обследования - дело сугубо интимное. Видимо, оба голубка ничем другим на жизнь заработать не могут. Вот и позорятся на всю страну.
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Лучик солнца / 26.12.18 19:40Из любопытства посмотрела выпуск и ужаснулась, потому что поняла, что это парочка рожает ребёнка ради пиара. Ради пиара, Карл!!! Не вижу между ними чувств, одна сплошная показуха. Всё, что сейчас делается - ради привлечения внимания. И хорошо, если они останутся на это уровне, а не решат действительно рожать ребёнка. Я представляю на какие еще истории способны эти двое. Их извращенный ум обязательно придумают какую-нибудь гадость, которая будет крутиться вокруг невинного младенца. Для них такие вот истории - это деньги . Прохор давно славится не своими певческими талантами, а хождением по ток-шоу. Такой же стала и Виталина. Ничего хорошего от всей этой истории не жду!
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Слава / 26.12.18 19:34Какие они оба не настоящие! Может быть порой-то они и являются, но вот эта постоянная игра на публику, фальшивые улыбки, милые голоса, жеманничкство делают их такими противными. Тьфу.