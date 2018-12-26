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Дети четы Бекхэм похвастались подарками


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Это очень счастливое Рождество для клана Бекхэм. Семья известна тем, что обожает проводить время вместе, и Рождество - всего лишь еще один повод для веселья в звездном доме. Поклонникам всегда интересно подсмотреть за жизнью звезд, и особенно любопытно узнать, какие подарки они дарят друг другу.

Виктория выложила в Insta фотографию подарка, который она преподнесла своей дочери Харпер, и это оказались новые сияющие коньки. Старший сын Виктории, Бруклин, также поблагодарил Харпер за подарок – сестра подарила ему скейтборд.

Дети звездной пары обожают зимние виды спорта. Виктория выложила снимок, на котором Харпер предстала в новых коньках с неоновыми розовыми лезвиями. Девочка, которая занимается балетом, стоит при этом в балетной позиции. «Очень счастливая Харпер», - подписала Виктория под снимком.

Бруклин, судя по всему, очарован подарком от его маленькой сестренки и разместил фотографию скейтборда, на которой видно, что на нижней его стороне имеется изображение Харпер с ее старшим братом. Бруклин также выложил фотографию, на которой он предстал со своим псом по кличке Фиг. На снимке этот милый спаниель одет в умилительный рождественский джемпер. «Я впечатлен, что кто-то оделся подобающе Рождеству», - написал в комментарии к снимку Бруклин.

Краткая информация о Виктории Бекхэм

Имя: Виктория Бекхэм

День рождения: 17.04.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Хертфордшир, Великобритания

Рост: 165 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: английская певица, модель, актриса и бизнесвумен

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0 Не нравится 1 Нравится 26.12.2018 Теги: Виктория Бекхэм

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