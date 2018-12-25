Кэти Топурия впервые назвала причину развода с мужем
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Когда стало известно о разводе Кэти Топурия с супругом Львом Гейхманом, многие поклонники пары связывали их расставание с начавшимся тайным романом певицы и рэп исполнителя Гуфа. Однако никто из тройки не давал никаких комментариев по этому поводу. Более того, первое время Кэти и Гуф скрывали свои романтические отношения. О том, что они проводят время вместе, фолловеры звезд стали догадываться по похожим снимкам и одинаковым геолокациям на фото.
Впервые за долгое время Кэти Топурия откровенно рассказала журналистам, почему она разошлась со своим бывшим супругом. Как оказалось, только со стороны их пара выглядела идеальной. Однако в 2015 году сразу же после рождения дочери Оливии отношения исполнительницы и бизнесмена стали портиться.
Все это происходило по накатанной колее и, по признанию Кэти, ничем не отличалось от сотен тысяч других историй супружеских пар. Певица рассказала, что они с мужем остыли по отношению друг к другу. Когда настал момент осознания происходящего, они приняли решение мирно разойтись, не устраивая скандалы и прочее.
Также Кэти сообщила журналистам, что ей со Львом удалось сохранить общение. Приятельские отношения они поддерживают ради дочери. Сама певица никак не препятствует встречам отца с ребенком и рада, что в их паре все получилось именно так.
А вам нравилась пара Льва и Кэти? 3
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Алена П. / 25.12.18 14:23Да. Они смотрелись круто. Не думала, что она до Гуфа с его грязными историями опустится.
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Кит / 25.12.18 14:08Как все скучно оказывается. Без измен, без режиссуры и друзей, пишущих разоблачительные посты в инстаграме. Действительно, уныло.
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Lola / 25.12.18 13:35Они официально развелись именно тогда, когда она закрутила роман с Гуфом. Вывод сам собой напрашивается. Не будет же она мужа рогоносцем выставлять.