Наоми Кэмпбелл показала, как выглядят ее волосы сейчас

Наоми Кэмпбелл - известная своим эксцентричным поведением модель девяностых годов. Она сумела сделать умопомрачительную карьеру и оказалась в списке самых эффектных манекенщиц мира. Наоми – одна из немногих звезд подиума, которая продолжает принимать участие в показах, съемках и ведет светский образ жизни.

Не менее охотно она делится частью своей реальной жизни с поклонниками. Открыто говорит женщина и о проблемах с волосами. На показах, съемках и светских раутах Кэмпбелл появляется в парике. Состояние ее волос до сих пор оставляет желать лучшего.

Модель неоднократно рассказывала о проблемах, которые привели ее к частичному облысению. По словам Наоми, на состоянии ее волос сказались стрессы, многочисленные укладки с использованием стайлинговых средств, процедуры наращивания искусственных прядей и т.д.

Пытаясь восстановить состояние шевелюры, Наоми отказалась от многого и стала носить парики. По ее словам, качество прядей немного улучшилось, но изначального их вида ей добиться так и не удалось.

На днях она поделилась с поклонниками неожиданным селфи. Кумир сотен тысяч девочек предстала на фото со своими родными волосами.

На снимке отчетливо видно, что они у модели очень редкие и, чтобы носить парики, ей приходится их заплетать их в косы. Публикацию Наоми подписала лаконично: «Голые все».