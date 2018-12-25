Наоми Кэмпбелл показала, как выглядят ее волосы сейчас
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Наоми Кэмпбелл - известная своим эксцентричным поведением модель девяностых годов. Она сумела сделать умопомрачительную карьеру и оказалась в списке самых эффектных манекенщиц мира. Наоми – одна из немногих звезд подиума, которая продолжает принимать участие в показах, съемках и ведет светский образ жизни.
Не менее охотно она делится частью своей реальной жизни с поклонниками. Открыто говорит женщина и о проблемах с волосами. На показах, съемках и светских раутах Кэмпбелл появляется в парике. Состояние ее волос до сих пор оставляет желать лучшего.
Модель неоднократно рассказывала о проблемах, которые привели ее к частичному облысению. По словам Наоми, на состоянии ее волос сказались стрессы, многочисленные укладки с использованием стайлинговых средств, процедуры наращивания искусственных прядей и т.д.
Пытаясь восстановить состояние шевелюры, Наоми отказалась от многого и стала носить парики. По ее словам, качество прядей немного улучшилось, но изначального их вида ей добиться так и не удалось.
На днях она поделилась с поклонниками неожиданным селфи. Кумир сотен тысяч девочек предстала на фото со своими родными волосами.
На снимке отчетливо видно, что они у модели очень редкие и, чтобы носить парики, ей приходится их заплетать их в косы. Публикацию Наоми подписала лаконично: «Голые все».
Краткая информация о Наоми Кэмпбелл
Имя: Наоми Кэмпбелл
День рождения: 22.05.1970
Возраст: 48 лет
Место рождения: Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: модель, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Наоми правильно сделала, что открыто заговорила о проблемах с волосами? 3
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Юлия Анатольевна / 25.12.18 13:17Да. Женщинам лучше знать, во что все эти новомодные процедуры могут вылиться потом!
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Куртвелиева / 25.12.18 12:48Чушь это. Все равно она красотка. Даже при проблемах с волосами, Наоми крутит романы с самыми успешными и богатыми мужчинами мира!
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Lisa / 25.12.18 12:37Она бы и не заговорила, если бы папарацци не поймали в случайных кадрах ее съехавший парик. Тогда, как раз таки, эти залысины и были видны.