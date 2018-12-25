Кокорин и Мамаев сыграют матч в СИЗО

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут войти в историю следственного изолятора "Бутырка", как ставшие первыми титулованными футболистами, что выйдут на поле в составе команды заключённых. Им предстоит сыграть матч против охранников.

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний проведение матча одобрило. Охотно и с энтузиазмом ухватился за эту возможность выйти на поле и Павел Мамаев. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" заявил, что это просто отличное предложение и даже вызвался стать капитаном команды и самостоятельно набрать игроков, в числе которых обязательно будут Александр и Кирилл Кокорины. Правда, чтобы хотя бы поговорить со своим лучшим другом или его младшим братом, ему необходимо разрешение следователя. Но, Мамаев уверен, что оно будет получено.

Стоит ли говорить, что заключенных, желающих сыграть вместе со звёздами российского футбола, огромное количество. Так что, формировать команду будут только лучшими из лучших. Впрочем, у Кокорина и Мамаева всё равно конкурентов в "Бутырке" нет, так как они являются единственными профессиональными спортсменами, находящимися на данный момент в СИЗО. Сообщается, что для Павла и Александра будет сшита настоящая форма с их персональными номерами. А сам матч пройдет в стенах следственного учреждения, ведь там для этого есть все условия, а именно - собственное футбольное поле.

Как сообщил представитель общественной организации, среди заключённых в настоящий момент царит такое воодушевление, что возможно из них будет сформировано сразу несколько команд. А вот состав команды охранников придётся значительно усилить, ведь им предстоит выступить против настоящих профессионалов. По предварительным данным, матч пройдёт после Нового года.