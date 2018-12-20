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Дана Борисова выиграла суд у мужа


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Дана Борисова поделилась с подписчиками радостным событием. 18 декабря завершилось очередное судебное слушание по делу об опеке над родной дочерью телеведущей. Как сообщила Дана, официально место проживания Полины определено вместе с мамой. Более того, Борисовой удалось добиться справедливости. Она не будет больше платить алименты бывшему супругу.

Согласно новому постановлению, теперь отец Полины обязуется ежемесячно перечислять телеведущей деньги на содержание дочери. Дана рассказала, что сумма выплат для Москвы достаточно скромная, всего 15 тысяч рублей  в месяц. При этом муж заранее предупредил женщину, чтобы на большую сумму она не рассчитывала, иначе не получит и этого. По словам Борисовой, суду ее бывший супруг представил справку о доходах в размере 25 тысяч рублей  в месяц. Устраивать скандал по этому поводу, Дана не стала.

Напомним, что вскоре после окончания лечения от наркотической зависимости и периода реабилитации, Дана вернулась из Таиланда в Москву. Телеведущей удалось убедить мужа, отпустить дочь к ней. После этого на протяжении полугода Полина проживала с мамой, но супруг, по словам Даны, не содержал их. Напротив, как и было определено судом ранее, Борисова продолжала перечислять мужу алименты.

За все это время отец девочки переступил порог их квартиры лишь однажды. Он принес Полине компьютер и оргтехнику. Как выяснилось немного позже, шаг был необходим ему, чтобы представить суду доказательства, что он заботится о дочери.

Краткая информация о Дане Борисовой

Имя: Дана Борисова

Отчество: Александровна

День рождения: 13.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Мозырь, Беларусь

Рост: 170 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2018 Теги: Дана Борисова

Как вы думаете, Дане удастся наладить отношения с бывшим мужем? 3  

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