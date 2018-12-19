Журналисты подозревают, что Порошина придумала любовника иностранца
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Когда стало известно о пятой беременности Марии Порошиной, многие посчитали отцом ребенка мужа актрисы Илью Древнова. Как оказалось немного позже, пара развелась еще в мае.
После этого в сети поползли слухи о том, что Мария забеременела от своего женатого коллеги по сцене Юрия Бойко. Порошиной пришлось быстро откреститься от подобных слухов, и тогда она рассказала, что отцом ее ребенка является иностранец. Не так давно Мария ездила на Кипр, где она часто проводила выходные и каникулы с бывшим супругом. Но за границей она не осталась. Вскоре актриса вернулась в Москву и активно занялась подготовкой к родам.
По имеющимся у журналистов КП сведениям, Мария сама оплатила услуги клиники, в которой ей предстоит рожать. Она же содержит свою большую семью из четырех дочерей и пожилой мамы. По этой же причине вскоре после родов она планирует вернуться к работе. Между тем никакого мужчины рядом с Порошиной бдительные журналисты не замечали.
Вместо загадочного иностранца рядом с Марией появляется отец ее старшей дочери Гоша Куценко. Они прекрасно общаются, и именно он поддерживает беременную актрису.
Исходя из полученных данных и наблюдений, журналисты сделали предположение, что история с отцом-иностранцем была выдумана самой Марией, чтобы СМИ меньше лезли в ее личную жизнь и тем более не впутывали в историю женатых коллег.
Сходиться с Ильей обратно Мария не собирается. Не так давно стало известно, что актер был против появления в семье четвертого ребенка. Мужчина, у которого нет постоянного заработка, переживал относительно возможных материальных трудностей.
В последние годы отношения супругов не складывались. Они часто скандалили. Илья в подвыпившем состоянии периодически устраивал дебоши, после чего просил прощения и возвращался обратно. Последний инцидент стал апфеозом семейной жизни и пара развелась.
Краткая информация о Марии Порошиной
Имя: Мария Порошина
Отчество: Михайловна
День рождения: 01.11.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, история с иностранцем – это действительно выдумка? 5
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Лукерья / 19.12.18 21:14Сказала, чтобы отстали.
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Ника / 19.12.18 16:30Ярослав Бойко, а не Юрий. ;)
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Баранова / 19.12.18 13:52Я думаю, что да. Так проще и не будут вынюхивать, с кем же она там спала.
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Маня / 19.12.18 13:43Никому не приходило в голову, что отец – это и есть бывший муж? Он был против четвертого, тут стало известно о пятом: скандал, развод и девичья фамилия. Вот эта версия больше похожа на жизненную.
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Fashionista / 19.12.18 13:18Ну, все! Сейчас и Куценко сюда приплетут. Бедная Маша.