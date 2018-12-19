Журналисты подозревают, что Порошина придумала любовника иностранца

Когда стало известно о пятой беременности Марии Порошиной, многие посчитали отцом ребенка мужа актрисы Илью Древнова. Как оказалось немного позже, пара развелась еще в мае.

После этого в сети поползли слухи о том, что Мария забеременела от своего женатого коллеги по сцене Юрия Бойко. Порошиной пришлось быстро откреститься от подобных слухов, и тогда она рассказала, что отцом ее ребенка является иностранец. Не так давно Мария ездила на Кипр, где она часто проводила выходные и каникулы с бывшим супругом. Но за границей она не осталась. Вскоре актриса вернулась в Москву и активно занялась подготовкой к родам.

По имеющимся у журналистов КП сведениям, Мария сама оплатила услуги клиники, в которой ей предстоит рожать. Она же содержит свою большую семью из четырех дочерей и пожилой мамы. По этой же причине вскоре после родов она планирует вернуться к работе. Между тем никакого мужчины рядом с Порошиной бдительные журналисты не замечали.

Вместо загадочного иностранца рядом с Марией появляется отец ее старшей дочери Гоша Куценко. Они прекрасно общаются, и именно он поддерживает беременную актрису.

Исходя из полученных данных и наблюдений, журналисты сделали предположение, что история с отцом-иностранцем была выдумана самой Марией, чтобы СМИ меньше лезли в ее личную жизнь и тем более не впутывали в историю женатых коллег.

Сходиться с Ильей обратно Мария не собирается. Не так давно стало известно, что актер был против появления в семье четвертого ребенка. Мужчина, у которого нет постоянного заработка, переживал относительно возможных материальных трудностей.

В последние годы отношения супругов не складывались. Они часто скандалили. Илья в подвыпившем состоянии периодически устраивал дебоши, после чего просил прощения и возвращался обратно. Последний инцидент стал апфеозом семейной жизни и пара развелась.