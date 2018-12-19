 
 
 

 
 
На главную
 
 

Журналисты подозревают, что Порошина придумала любовника иностранца


0 0

Когда стало известно о пятой беременности Марии Порошиной, многие посчитали отцом ребенка мужа актрисы Илью Древнова. Как оказалось немного позже, пара развелась еще в мае.

После этого в сети поползли слухи о том, что Мария забеременела от своего женатого коллеги по сцене Юрия Бойко. Порошиной пришлось быстро откреститься от подобных слухов, и тогда она рассказала, что отцом ее ребенка является иностранец. Не так давно Мария ездила на Кипр, где она часто проводила выходные и каникулы с бывшим супругом. Но за границей она не осталась. Вскоре актриса вернулась в Москву и активно занялась подготовкой к родам.

По имеющимся у журналистов КП сведениям, Мария сама оплатила услуги клиники, в которой ей предстоит рожать. Она же содержит свою большую семью из четырех дочерей и пожилой мамы. По этой же причине вскоре после родов она планирует вернуться к работе. Между тем никакого мужчины рядом с Порошиной бдительные журналисты не замечали.

Вместо загадочного иностранца рядом с Марией появляется отец ее старшей дочери Гоша Куценко. Они прекрасно общаются, и именно он поддерживает беременную актрису.

Исходя из полученных данных и наблюдений, журналисты сделали предположение, что история с отцом-иностранцем была выдумана самой Марией, чтобы СМИ меньше лезли в ее личную жизнь и тем более не впутывали в историю женатых коллег.

Сходиться с Ильей обратно Мария не собирается. Не так давно стало известно, что актер был против появления в семье четвертого ребенка. Мужчина, у которого нет постоянного заработка, переживал относительно возможных материальных трудностей.

В последние годы отношения супругов не складывались. Они часто скандалили. Илья в подвыпившем состоянии периодически устраивал дебоши, после чего просил прощения и возвращался обратно. Последний инцидент стал апфеозом семейной жизни и пара развелась. 

Краткая информация о Марии Порошиной

Имя: Мария Порошина

Отчество: Михайловна

День рождения: 01.11.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Москва

Рост: 170 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Марией Порошиной

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2018 Теги: Мария Порошина

Как вы думаете, история с иностранцем – это действительно выдумка? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору