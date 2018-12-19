Натали Портман оправдалась за скандал с Джессикой Симпсон

Натали Портман снова припомнили ее инцидент с Джессикой Симпсон. Ранее в этом месяце Симпсон была возмущена замечанием Портман. Актриса сказала, что была удивлена фотографией 1999 года, на которой Джессика в бикини, при этом в интервью та заявляла, что является девственницей. После этого Портман, правда, извинилась.

На шоу Watch What Happens Live Натали спросили, разговаривали ли они с Джессикой после этого инцидента. Актриса ответила, что они общались только по интернету и что у нее есть только самые добрые чувства и уважение по отношению к Симпсон. Ведущий шоу Энди Коэн отметил, что диалог между Симпсон и Портман действительно происходил в уважительной и спокойной манере, тогда как другие на их месте дали бы волю чувствам.

«В этом нет необходимости между женщинами, - сказала Портман. - Мы существуем в одном обществе и живем под одинаковым давлением, мы союзники».

Портман оказалась в центре скандала после интервью для USA Today, в котором она рассказала о том, как женщины позиционировались в музыкальной индустрии 1990-х. «Я помню, как я была тинейджером и Джессика Симпсон была в бикини на обложке журнала и заявляла, что она девственница, - вспоминала Натали. - Я была смущена. Я не понимала, что это должно значить для меня как для девушки, для женщины».

Джессика ответила Натали, что она была расстроена, когда прочитала о ее смущении той фотографией. «Как публичные персоны, мы обе знаем, что наше изображение не всегда полностью в нашей власти, - написала она. - Индустрия, в которой мы находимся, всегда пытается заработать на нас. Но меня научили быть собой и чтить разные способы, которыми женщины выражают себя. И я верила тогда и верю сейчас, что быть сексуальной в бикини и гордиться своим телом вовсе не является признаком сексуального опыта».