 
 
 

 
 
На главную
 
 

Натали Портман оправдалась за скандал с Джессикой Симпсон


0 0

Натали Портман снова припомнили ее инцидент с Джессикой Симпсон. Ранее в этом месяце Симпсон была возмущена замечанием Портман. Актриса сказала, что была удивлена фотографией 1999 года, на которой Джессика в бикини, при этом в интервью та заявляла, что является девственницей. После этого Портман, правда, извинилась.

На шоу Watch What Happens Live Натали спросили, разговаривали ли они с Джессикой после этого инцидента. Актриса ответила, что они общались только по интернету и что у нее есть только самые добрые чувства и уважение по отношению к Симпсон. Ведущий шоу Энди Коэн отметил, что диалог между Симпсон и Портман действительно происходил в уважительной и спокойной манере, тогда как другие на их месте дали бы волю чувствам.

«В этом нет необходимости между женщинами, - сказала Портман. - Мы существуем в одном обществе и живем под одинаковым давлением, мы союзники».

Портман оказалась в центре скандала после интервью для USA Today, в котором она рассказала о том, как женщины позиционировались в музыкальной индустрии 1990-х. «Я помню, как я была тинейджером и Джессика Симпсон была в бикини на обложке журнала и заявляла, что она девственница, - вспоминала Натали. - Я была смущена. Я не понимала, что это должно значить для меня как для девушки, для женщины».

Джессика ответила Натали, что она была расстроена, когда прочитала о ее смущении той фотографией. «Как публичные персоны, мы обе знаем, что наше изображение не всегда полностью в нашей власти, - написала она. - Индустрия, в которой мы находимся, всегда пытается заработать на нас. Но меня научили быть собой и чтить разные способы, которыми женщины выражают себя. И я верила тогда и верю сейчас, что быть сексуальной в бикини и гордиться своим телом вовсе не является признаком сексуального опыта».

Краткая информация о Натали Портман

Имя: Натали Портман

День рождения: 09.06.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Иерусалим, Израиль

Рост: 160 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, режиссёр, модель

Смотреть фотографии с Натали Портман

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2018 Теги: натали портман

А вы что думаете? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору