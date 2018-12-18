Синди Кроуфорд разводится

Звезда подиума 90-х, входившая в пятерку лучших моделей мира, разводится со своим супругом Рэнди Гербером. Брак супермодели казался одним из самых прочных среди публичных персон подобного круга, но, как сообщили источники из ближайшего окружения пары, он все же дал трещину. Решение о разводе супруги приняли совместно. Оглашать о расставании публично они не стали. Пара старается, чтобы процесс прошел максимально тихо, без эксцессов и скандалов.

Судя по событиям последнего года, решение Рэнди и Синди приняли уже давно. Начиная с 2016 года, они стали продавать принадлежащие им дома, расположенные в разных странах, а также часть бизнеса:

в 2016 году дом в курортном поселке Мексики;

в 2017 году долю бизнеса Гербера по производству текилы (выручка составила 1 млрд. долларов);

летом 2018 особняк в Малибу за 45 млн. долларов.

Интересно, что во время продажи последнего объекта супруги согласились существенно снизить цену.

Юристы отмечают, что подобные сделки пары, решившие разойтись мирно, совершают для того, чтобы удобнее было делить совместно нажитое имущество и активы. Спешка с продажей последнего дома вполне может быть связана с подготовкой документов к разводу. По словам все тех же инсайдеров, пара планирует передать дело в суд до конца этого года.

Напрямую на вопросы журналистов Кроуфорд и Гербер не отвечают. Синди в последние две недели появляется в обществе без обручального кольца, хотя до этого она расставалась с ним исключительно ради съемок.

Приближенные к паре люди утверждают, что чувства супругов изжили себя, и каждый из них принял решение идти дальше своей дорогой. Дети у них уже взрослые. Они начали делать первые шаги к своей самостоятельной жизни. 17-летняя дочь и 19-летний сын пошли по стопам материи. Они оба реализуют себя в модельной карьере.