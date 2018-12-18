У Моники Беллуччи роман с молодым художником

Последним мужчиной в жизни Моники Беллуччи, о котором было известно журналистам, являлся актер, муж и отец ее детей Венсан Кассель. Эти отношения закончились 5 лет назад. Пара разошлась и официально развелась. После этого Моника Беллуччи осторожно высказывалась о браке. Она отмечала, что будет тщательно все взвешивать и десять раз подумает перед тем, как идти и ставить штамп в паспорте в третий раз.

Венсан Кассель был не так категоричен. Вскоре после развода он закрутил роман с юной танцовщицей. Позже в его жизни была не одна девушка, но, в итоге, он остановился на известной модели Тине Кунаки. Чернокожая красотка свела его с ума настолько, что он сам и с удовольствием повел ее под венец. Свадьба пары состоялась недавно.

Теперь же стало известно, что личная жизнь кипит страстями не только у Венсана, но и у его бывшей супруги Моники Беллуччи. Папарацци засняли актрису, целующейся с длинноволосым молодым человеком. Позже стало известно, что это художник Николя Лефевр.

Мужчине 36 лет, он занимается современным искусством. Художественным навыкам Николя нигде не обучался, и в умении владеть кистью совершенствовался самостоятельно. Первые его работы публика увидела в 2000-м году, а в 2010-м талант и упорство позволили художнику открыть в столице Франции собственную галерею.

В близком окружении актрисы идут разговоры о том, что молодой человек настроен серьезно. Он очень хочет жениться на Монике Беллуччи. Сама она медлит с данным вопросом.

Сейчас Николя абсолютно свободен и у него есть шестилетняя дочка. Дочерям Моники 14 и 8 лет. Большую часть времени они проводят со звездной мамой.