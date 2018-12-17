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Филиппинка получила титул Мисс Вселенная 2018


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Катриона Грей получила титул Мисс Вселенная 2018. В воскресенье вечером она выиграла этот конкурс, превзойдя 93 конкуренток. Грей, которой исполнилось 24 года, была в числе фавориток конкурса весь год. Она четвертая Мисс Вселенная с Филиппин.

Катриона родилась в Австралии, впервые участвовала в конкурсе красоты в пять лет, потом переехала на Филиппины,  затем улетела в Соединенные Штаты для того, чтобы учиться в университете. Она изучает музыку в Колледже Беркли.

В этом году конкурс был несколько подпорчен скандалом, возникшим из-за того, что Мисс США Сара Роуз Саммерс была уличена в насмешках над знанием английского языка у Мисс Камбоджи и Мисс Вьетнам. Саммерс выложила соответствующее провокационное видео в Insta. Позднее она извинилась, отметив, что ее жизнь, дружба и карьера основаны на том, что она сопереживающая и сочувствующая персона и что она не имела намерения навредить кому-либо. Саммерс участвовала в полуфинале, но не смогла попасть и в десятку первых.

Многие комментаторы отмечали, что конкурс этого года уникален по составу и разнообразию участников. Мисс Испания Анджела Понс войдет в историю как первая трансгендер-участница конкурса. «Я участвую в нем, потому что это то, что я хотела сделать с тех пор, как была маленькой девочкой», - сказала Понс в интервью изданию Time. - Я показываю, что трансгендеры женщины могут быть кем захотят: учителем, матерью, доктором, политиком и даже Мисс Вселенной». К несчастью для Понс, она не попала даже в первую двадцатку.

Конкурс проходил в столице Таиланда Бангкоке.


0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Мисс Вселенная

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