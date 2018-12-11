Медведева обошла Бузову по заработку в инстаграм

19-летняя фигуристка Евгения Медведева успела обрести неоднозначную славу. Сразу после завоевания второго места на Олимпийских играх в Пхенчхане она со скандалом ушла от наставницы Этери Тутберидзе к новому тренеру и переехала в Канаду. Своевольное и непатриотичное поведение привлекло к спортсменке массу внимания и сейчас она зарабатывает на жизнь не только спортом.

Евгения Медведева охотно берется за рекламу различных товаров и услуг. Ее рекламным агентом является Леван Матуа. Предприимчивый молодой человек ранее работал на «Матч-ТВ». Он рассказал, что на сегодняшний день один рекламный пост у фигуристки стоит намного дороже, чем аналогичного плана публикация у самой популярной звезды российского инстаграм Ольги Бузовой.

По словам рекламного агента, такие высокие расценки связаны прежде всего с репутацией фигуристки. В отличие от телеведущей, она не может себе позволить превратить страницу в сплошной маркетинговый контент. Именно поэтому рекламные кампании они отбирают тщательно, и требуют за рекомендацию немалые деньги.

По словам Левана, у Евгении сейчас очень выгодная аудитория. В основной массе это женщины от 18 до 34 лет, ведущие активный образ жизни, интересующиеся достижениями косметологии и т. д. На просьбу журналистов озвучить более точную стоимость рекламного поста Леван решил промолчать.

Известно, что Ольга Бузова за рекламную публикацию берет примерно 200 – 300 тысяч рублей.

Интересно, что объем аудитории у девушек очень разный. На Евгению подписано около 700 тысяч человек, у Ольги больше 14 миллионов фолловеров.