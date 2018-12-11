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Медведева обошла Бузову по заработку в инстаграм


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19-летняя фигуристка Евгения Медведева успела обрести неоднозначную славу. Сразу после завоевания второго места на Олимпийских играх в Пхенчхане она со скандалом ушла от наставницы Этери Тутберидзе к новому тренеру и переехала в Канаду. Своевольное и непатриотичное поведение привлекло к спортсменке массу внимания и сейчас она зарабатывает на жизнь не только спортом.

Евгения Медведева охотно берется за рекламу различных товаров и услуг. Ее рекламным агентом является Леван Матуа. Предприимчивый молодой человек ранее работал на «Матч-ТВ». Он рассказал, что на сегодняшний день один рекламный пост у фигуристки стоит намного дороже, чем аналогичного плана публикация у самой популярной звезды российского инстаграм Ольги Бузовой.

По словам рекламного агента, такие высокие расценки связаны прежде всего с репутацией фигуристки. В отличие от телеведущей, она не может себе позволить превратить страницу в сплошной маркетинговый контент. Именно поэтому рекламные кампании они отбирают тщательно, и требуют за рекомендацию немалые деньги.

По словам Левана, у Евгении сейчас очень выгодная аудитория. В основной массе это женщины от 18 до 34 лет, ведущие активный образ жизни, интересующиеся достижениями косметологии и т. д. На просьбу журналистов озвучить более точную стоимость рекламного поста Леван решил промолчать.

Известно, что Ольга Бузова за рекламную публикацию берет примерно 200 – 300 тысяч рублей.

Интересно, что объем аудитории у девушек очень разный. На Евгению подписано около 700 тысяч человек, у Ольги больше 14 миллионов фолловеров. 

Краткая информация о Евгении Медведевой

Имя: Евгения Медведева

Отчество: Армановна

День рождения: 19.11.1999

Возраст: 19 лет

Место рождения: Москва

Рост: 159 см

Вес: 42 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: фигуристка

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1 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Евгения Медведева

Как вы считаете, реклама в инстаграм – это престижная статья дохода для спортсменов? 3  

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  • Ne_svyataya / 11.12.18 12:34
    -
    0
    +
    А девочка, видимо, чувствует, что не дотягивает до первых мест. Потому и зарабатывает на славе, пока еще есть возможность.
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    • Руденко М. / 11.12.18 12:45
      -
      1
      +
      Зря вы так. Она мне нравится. Каждый имеет право сменить наставника, если их мнения принципиально разошлись. Тем более второе место – тоже престижно. Здесь прилично постараться нужно было.
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  • Юлианна / 11.12.18 12:30
    -
    2
    +
    Нет, конечно. Когда спортсмены становятся лицом какой-нибудь марки одежды или крупного бренда – это работает на имидж, а публикации и постики – мелковато.
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