Умер Тарас Мельничук: актер сериала «Возвращение Мухтара»

8 декабря ушел из жизни актер Тарас Мельничук. Молодому человеку исполнилось 27 лет. В последнее время он боролся с одной из форм рака крови. В итоге, тяжелая болезнь победила.

Свою актерскую карьеру юный Тарас начал в 2013 году. Именно тогда он стал участником театральной труппы Киевского академического театра на Липках. Также Тарас принимал участие в съемках сериалов. Телезрители могли его запомнить по ролям в фильмах «Пес», «Первая мировая», «Две жизни», «Сны». Одной из самых известных работ актера стала многосерийная телевизионная лента «Возвращение Мухтара». Также он появлялся в различных передачах украинских телеканалов и снимался в клипах.

В самом театре лучшими работами Мельничука признают спектакли «Ромео и Джульетта» и «Ревизор», а также постановки «Сон» и «Снежная королева».

О том, что актера не стало, сообщила пресс-служба украинского Министерства культуры. В рамках официального сообщения представители Минкульта выразили свои соболезнования и назвали смерть Мельничука невосполнимой утратой. Комментарии с сожалением о кончине под официальным сообщением оставляли поклонники и знакомые актера.

Когда состоятся похороны, близкие Тараса не сообщали.