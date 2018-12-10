Умер Тарас Мельничук: актер сериала «Возвращение Мухтара»
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8 декабря ушел из жизни актер Тарас Мельничук. Молодому человеку исполнилось 27 лет. В последнее время он боролся с одной из форм рака крови. В итоге, тяжелая болезнь победила.
Свою актерскую карьеру юный Тарас начал в 2013 году. Именно тогда он стал участником театральной труппы Киевского академического театра на Липках. Также Тарас принимал участие в съемках сериалов. Телезрители могли его запомнить по ролям в фильмах «Пес», «Первая мировая», «Две жизни», «Сны». Одной из самых известных работ актера стала многосерийная телевизионная лента «Возвращение Мухтара». Также он появлялся в различных передачах украинских телеканалов и снимался в клипах.
В самом театре лучшими работами Мельничука признают спектакли «Ромео и Джульетта» и «Ревизор», а также постановки «Сон» и «Снежная королева».
О том, что актера не стало, сообщила пресс-служба украинского Министерства культуры. В рамках официального сообщения представители Минкульта выразили свои соболезнования и назвали смерть Мельничука невосполнимой утратой. Комментарии с сожалением о кончине под официальным сообщением оставляли поклонники и знакомые актера.
Когда состоятся похороны, близкие Тараса не сообщали.
Вы помните Тараса Мельничука? 3
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Mara-mar / 10.12.18 11:56Светлая память ему…
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Виктор / 10.12.18 11:44К сожалению, нет. Не помню. Но очень жаль, что сейчас все чаще из жизни стали уходить совсем еще молодые люди.
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Лика / 10.12.18 11:30У него примечательная внешность. Я его запомнила по сериалу «Возвращение Мухтара». Правда, я не знала, что он не российский, а украинский актер. Хотя сути дела это не меняет. Светлая память ему.