 
 
 

 
 
На главную
 
 

Умер Тарас Мельничук: актер сериала «Возвращение Мухтара»


0 2

8 декабря ушел из жизни актер Тарас Мельничук. Молодому человеку исполнилось 27 лет. В последнее время он боролся с одной из форм рака крови. В итоге, тяжелая болезнь победила.

Свою актерскую карьеру юный Тарас начал в 2013 году. Именно тогда он стал участником театральной труппы Киевского академического театра на Липках. Также Тарас принимал участие в съемках сериалов. Телезрители могли его запомнить по ролям в фильмах «Пес», «Первая мировая», «Две жизни», «Сны». Одной из самых известных работ актера стала многосерийная телевизионная лента «Возвращение Мухтара». Также он появлялся в различных передачах украинских телеканалов и снимался в клипах.

В самом театре лучшими работами Мельничука признают спектакли «Ромео и Джульетта» и «Ревизор», а также постановки «Сон» и «Снежная королева».

О том, что актера не стало, сообщила пресс-служба украинского Министерства культуры. В рамках официального сообщения представители Минкульта выразили свои соболезнования и назвали смерть Мельничука невосполнимой утратой. Комментарии с сожалением о кончине под официальным сообщением оставляли поклонники и знакомые актера. 

Когда состоятся похороны, близкие Тараса не сообщали. 


2 Не нравится 0 Нравится 10.12.2018 Теги: Тарас Мельничук

Вы помните Тараса Мельничука? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору