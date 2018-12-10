Лев Лещенко доставлен в больницу
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8 декабря 76-летний артист должен был выступить на мероприятии одного из благотворительных проектов. По сообщениям прессы, его самочувствие резко ухудшилось прямо перед выходом на сцену. Организаторы мероприятия были вынуждены отменить номер и вызвать скорую помощь.
Прибывшие на место специалисты осмотрели артиста и приняли решение госпитализировать его. Лев Лещенко был доставлен в одну из столичных больниц.
Факт собственной экстренной госпитализации артист отрицал. Отвечая на вопросы журналистов, он утверждал, что в больнице находится планово. Никаких проблем с его здоровьем нет.
Немного позже инцидент был подтвержден самим Львом Валерьяновичем. Он пояснил, что на данный момент он чувствует себя прекрасно. Более того, 10 декабря врачи уже обещали его выписать. На вечер понедельника у артиста имеются планы. Он намерен посетить концерт памяти Шаинского.
Певец приглашен на мероприятие не только в качестве зрителя. Организаторы концерта внесли его в список исполнителей. Лещенко заверил, что, как и было обещано, он выступит на сцене перед полным залом зрителей.
На вопросы, чем было вызвано недомогание, артист отвечать не стал.
Краткая информация о Льве Лещенко
Имя: Лев Лещенко
Отчество: Валерьянович
День рождения: 01.02.1942
Возраст: 76 лет
Место рождения: Москва
Рост: 180 см
Вес: 67 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, зачем артисты отрицают факт госпитализации? 4
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Кирсанова Т. / 10.12.18 12:59Начнем с того, что когда тебя увозит скорая, тебе вообще не до общения с прессой. Тебе самому важно понять и узнать, что же произошло.
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Кира / 10.12.18 12:14Если поставить себя на их место, я бы тоже не стала никому ничего говорить, пока вся картина не выяснится.
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Tory_smile / 10.12.18 12:01С покойным Кобзоном история была точно такая же. Они до последнего отрицали факт госпитализации. Конечно же, на таком фоне начинаешь волноваться за других возрастных артистов. В таком свете назойливое внимание прессы никому не нужно.