Кирка Дугласа поздравили родные со 102-летием

Прославленный актер Кирк Дуглас отпраздновал в воскресенье свое 102-летие. Для фотографий в свой день рождения актер позировал вместе с женой возле их дома в Беверли-Хиллз. Его супруга Энн Байденс всего на три года моложе Кирка. Их брак длится уже 64 года.

После пережитого им удара актер вынужден передвигаться в кресле-каталке, что не помешало ему выглядеть взволнованным и счастливым в столь знаменательный день, пишет Daily Mail. Жена его сына Майкла Дугласа Кэтрин Зета-Джонс воздала почести ветерану кинематографа, назвав его самым красивым мужчиной. Она выложила видео с Кирком, подписав его: «Счастливого 102-го дня рождения, самый красивый мужчина. Мы любим тебя, Кирк». На видео он запечатлен танцующим с его внуком Дилоном, в то время как внучка Кэрис играет на пианино и поет песню Кристины Агилеры Beatiful.

Кэмерон Дуглас, сын Майкла Дугласа от его первого брака, также выложил фотографию себя со своим дедом. На снимке Кэмерон совсем маленький. «Счастливого дня рождения джентльмену из джентльменов, человеку с истинно золотым сердцем», - написал Кэмерон.

В 1996 году Кирк пережил инсульт, который ухудшил его способность говорить, из-за чего ему пришлось прекратить актерскую карьеру. В тот же год он получил почетного «Оскара» и, несмотря на проблемы с речью, произнес эмоциональную речь по этому поводу.

Кирк и Энн поженились в 1954 году. У пары было двое сыновей - Патрик и Эрик. Последний скончался в 2004 году в возрасте 46 лет от передозировки. Матерью Майкла Дугласа является Диана, на которой Кирк был женат с 1943 по 1951 годы.