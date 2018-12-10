Экс-супруга сыровара Дениса Лебедева рассказала о браке с ним

На экране ТВ сыровар из Суздаля Денис Лебедев выглядел настоящим романтиком. Мужчина не жалел времени и денег, чтобы произвести благоприятное впечатление на красавицу Ольгу Бузову. Но, в реальной жизни он оказался не столь щедрым и благородным человеком.

Несколько раз зрителям приходилось слышать, как Денис тепло отзывается о своей бывшей супруге Анне и их общем сыне Иване. Казалось бы, этим Лебедев позиционирует себя только с лучшей стороны, а значит он точно достоин руки самой завидной невесты России. Но, разрушить этот джентльменский образ решила бывшая жена сыровара - Анна Кочетова. Женщина дала интервью одному из журналов, в котором откровенно рассказала о том Лебедеве, с которым жила много лет. Так, оказалось, что мужчина имеет скандальный характер. По словам Анны, он неоднократно поднимал на неё руку при ребенке, плевался в лицо и даже пытался задавить ее своим автомобилем. Несколько раз супруги то расходились, то сходились вновь. Пока в 2015 году терпение Анны окончательно не лопнуло и она не поставила официальную точку в этих отношениях.

Не проявил себя с положительной стороны Денис и как отец. Из рассказа Анны стало известно, что сыровар платит очень маленькие алименты своему наследнику, а видеться с ним часто и вовсе не горит желанием. Более того, Лебедев из-за финансовых притязаний к своей бывшей супруге, то и дело оформляет запрет на выезд для Ивана за границу. При всём при том, что мальчик работает моделью и часто должен летать на съёмки и показы в Европу.

Помимо этого она призналась, что по сей день платит кредит за ту самую знаменитую сыроварню в Суздале, лицом которой должна была стать Ольга Бузова. Также Анна подтвердила, что певица, как только разразился скандал с именем Дениса, позвонила ей и обо всём подробно расспросила, прежде чем принять окончательное решение. К слову сказать, бывшая жена Лебедева осталась от Ольги в полном восторге и даже ходила на ее концерт.