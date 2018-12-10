Экс-супруга сыровара Дениса Лебедева рассказала о браке с ним
0 1
На экране ТВ сыровар из Суздаля Денис Лебедев выглядел настоящим романтиком. Мужчина не жалел времени и денег, чтобы произвести благоприятное впечатление на красавицу Ольгу Бузову. Но, в реальной жизни он оказался не столь щедрым и благородным человеком.
Несколько раз зрителям приходилось слышать, как Денис тепло отзывается о своей бывшей супруге Анне и их общем сыне Иване. Казалось бы, этим Лебедев позиционирует себя только с лучшей стороны, а значит он точно достоин руки самой завидной невесты России. Но, разрушить этот джентльменский образ решила бывшая жена сыровара - Анна Кочетова. Женщина дала интервью одному из журналов, в котором откровенно рассказала о том Лебедеве, с которым жила много лет. Так, оказалось, что мужчина имеет скандальный характер. По словам Анны, он неоднократно поднимал на неё руку при ребенке, плевался в лицо и даже пытался задавить ее своим автомобилем. Несколько раз супруги то расходились, то сходились вновь. Пока в 2015 году терпение Анны окончательно не лопнуло и она не поставила официальную точку в этих отношениях.
Не проявил себя с положительной стороны Денис и как отец. Из рассказа Анны стало известно, что сыровар платит очень маленькие алименты своему наследнику, а видеться с ним часто и вовсе не горит желанием. Более того, Лебедев из-за финансовых притязаний к своей бывшей супруге, то и дело оформляет запрет на выезд для Ивана за границу. При всём при том, что мальчик работает моделью и часто должен летать на съёмки и показы в Европу.
Помимо этого она призналась, что по сей день платит кредит за ту самую знаменитую сыроварню в Суздале, лицом которой должна была стать Ольга Бузова. Также Анна подтвердила, что певица, как только разразился скандал с именем Дениса, позвонила ей и обо всём подробно расспросила, прежде чем принять окончательное решение. К слову сказать, бывшая жена Лебедева осталась от Ольги в полном восторге и даже ходила на ее концерт.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А Вам нравилась пара Денис Лебедев и Ольга Бузова? 3
-
111 / 10.12.18 18:45Смотрела шоу "Замуж за Бузову" и болела там за Лебедева. А теперь пребываю в легком в шоке от того, каким оказался этот человек. Хороший актёр, имеет подход к людям - такие таланты, а направлены они на ведение мошеннического образа жизни. Обидно.
-
АП / 10.12.18 18:42Вместе Бузова и Лебедев действительно смотрелись красиво. Но, экранный образ - это одно, а реальная жизнь совсем другое. И здесь выясняется, что Денис настоящий мошенник, как это не прискорбно. Я верю тому, что сказала его жена. Думаю, ей нет смысла врать. А Ольге надо благодарить бога за то, что она без потерь и лишних скандалов избавилась от этого человека.
-
Лучик Солнца / 10.12.18 18:39Какой оказывается страшный человек этот Лебедев, не дай Бог встретить такого на пути. Я не поклонница Бузовой, но абсолютно точно считаю, что она сделала правильно, вычеркнув этого афериста из своей жизни. Он обчистил первую жену, обчистил бы и Ольгу - нашёл бы способ. От таких людей надо держаться подальше.