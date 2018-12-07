Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета

Накануне, на борту самолета, совершавшем рейс из Москвы в Симферополь, случилось небольшое ЧП - одна из пассажирок неожиданно потеряла сознание. Быстро оказать ей экстренную помощь смог певец Александр Яковлевич Розенбаум.

Незадолго до прибытия в пункт назначения одной из молодых женщин, летевших эконом-классом, внезапно стало плохо и она потеряла сознание. Бортпроводники тут же стали искать среди других пассажиров медика, способного оказать первую помощь. Но из тех, кто летел рядом с девушкой, таковых не нашлось. Зато по соседству в бизнес-классе находился Заслуженный артист России - Александр Розенбаум. Он-то и вызвался помочь потерявшей сознание пассажирке. Певец сделал ей искусственное дыхание и привел в чувства, после чего девушке действительно стало лучше. Обо всем этом сообщил очевидец, летевший тем же рейсом. По его словам, своими действиями Александр скорее всего спас жизнь человеку. После приземления самолета девушку забрали в больницу медики.

К слову сказать, Александр Яковлевич по первой профессии действительно является врачом. У него на руках имеется диплом терапевта. А одно время он вообще работал в Скорой помощи. В Крым же певец летел на гастроли.

Этот мужественный поступок оценили не только очевидцы произошедшего, но и пользователи социальной сети Фейсбук, где автор фото Константин Кнырик, разместил пост, в котором и описал все случившееся. "Просто он человек чести!", " Спасибо, врач!", "Честь и хвала Александру!", "Значит, он и врач и певец от Бога." - писали восхищенные его поступком пользователи.