Александр Розенбаум спас женщину на борту самолета
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Накануне, на борту самолета, совершавшем рейс из Москвы в Симферополь, случилось небольшое ЧП - одна из пассажирок неожиданно потеряла сознание. Быстро оказать ей экстренную помощь смог певец Александр Яковлевич Розенбаум.
Незадолго до прибытия в пункт назначения одной из молодых женщин, летевших эконом-классом, внезапно стало плохо и она потеряла сознание. Бортпроводники тут же стали искать среди других пассажиров медика, способного оказать первую помощь. Но из тех, кто летел рядом с девушкой, таковых не нашлось. Зато по соседству в бизнес-классе находился Заслуженный артист России - Александр Розенбаум. Он-то и вызвался помочь потерявшей сознание пассажирке. Певец сделал ей искусственное дыхание и привел в чувства, после чего девушке действительно стало лучше. Обо всем этом сообщил очевидец, летевший тем же рейсом. По его словам, своими действиями Александр скорее всего спас жизнь человеку. После приземления самолета девушку забрали в больницу медики.
К слову сказать, Александр Яковлевич по первой профессии действительно является врачом. У него на руках имеется диплом терапевта. А одно время он вообще работал в Скорой помощи. В Крым же певец летел на гастроли.
Этот мужественный поступок оценили не только очевидцы произошедшего, но и пользователи социальной сети Фейсбук, где автор фото Константин Кнырик, разместил пост, в котором и описал все случившееся. "Просто он человек чести!", " Спасибо, врач!", "Честь и хвала Александру!", "Значит, он и врач и певец от Бога." - писали восхищенные его поступком пользователи.
Краткая информация об Александре Розенбауме
Имя: Александр Розенбаум
Отчество: Яковлевич
День рождения: 13.09.1951
Возраст: 67 лет
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 174 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певец, композитор, актер
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А Вам приходилось спасать чью-то жизнь? 4
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Алексей / 07.12.18 20:40У меня друг один раз БОМЖа из горящего заброшенного здания спасал. А получилось все случайно, он ехал мимо, увидел - здание горит. Остановился. Около дома стоял один БОМЖ, он спросил, есть ли там кто еще. Оказалось есть. Друг бросился туда и ведь вытащил его. Потом неделю черную гарь из легких выплевывал только.
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АЯ / 07.12.18 20:19Да, у меня на счету целых три спасенные жизни - попугай, который каким-то образом оказался зимой на улице, котенок бездомный и сбитая машиной собака. Все сейчас мои и живут со мной. Людей спасать не приходилось. Розенбауму- респект!
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Аквамарин / 07.12.18 20:16Приходилось спасать собак и кошек от верной смерти. И ни раз. Я - волонтер. И поверьте, там тоже много чего искренне берет за душу. И тоже есть много поводов для гордости. Любая жизнь ценна, хоть человека, хоть животного. Александр Яковлевич сделал большой и прекрасный поступок, заслуживающей похвалы! И в то же время это был его человеческий долг - помочь ближнему. Так что, все правильно, все хорошо.
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Валенитина / 07.12.18 20:10Какой же он молодец! Врач от Бога!!! По-больше бы таких отзывчивых и бескорыстный людей, которые смотрят не в свой телефон, а по сторонам!