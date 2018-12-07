Нюша показала поклонникам первые результаты похудения
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Ровно месяц назад, 7 ноября певица Нюша впервые стала мамой. У артистки родилась дочь от супруга Игоря Сивова. Роды проходили в престижной частной клинике Майами. Еще до радостного события пара приняла решение, что первые месяцы жизни ребенка они проведут в Майами.
Сейчас Нюша все больше занята малышкой и своим восстановлением после родов, поэтому общается с поклонниками не так активно, как раньше. Зато она охотно делится результатами похудения.
На днях певица радостно сообщила, что за месяц ей удалось сбросить несколько килограммов. Чувствует она себя прекрасно, но понимает, сколько ей еще предстоит работы, чтобы вернуться к прежним формам.
У меня две отличные новости 🙌 Во-первых, ко мне приехала наша новая коллекция @nyusha_wear это кайфовые костюмы😍🎉 А во-вторых, я теперь влезаю в эти вещи😂 Конечно есть ещё над чем работать)Но главное процесс пошёл) Впереди много танцев и спорт-спорт-спорт)))А сегодня, я дарю вам на мой образ специальное предложение 💫торопитесь на👉 @nyusha_wear ❤️ #нюша #nyusha #made #with #love
Истязать себя при этом она не намерена. Основные инструменты Анны Шурочкиной в борьбе с лишними килограммами – это спорт и танцы. Последних, по признанию певицы будет много. Очевидно, по возвращении в Россию, она вернется к работе и приступит к репетициям танцевальных номеров.
Интересно, что до Нового года возвращаться в родную страну Нюша не планирует. После родов она взяла перерыв в работе и отказалась от выгодных для артистов новогодних выступлений и корпоративов.
Краткая информация о Нюше
Имя: Нюша
Отчество: Владимировна
День рождения: 15.08.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: Москва
Рост: 158 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вам нравится, как сейчас выглядит Нюша? 3
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Милославская / 07.12.18 19:28Выглядит она прекрасно и молодец, что не стала как Лобода сразу с корабля на бал. Хотя бы первые месяцы мамы все-таки должны проводить с детьми, тем более, у нее есть такая возможность.
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Лика / 07.12.18 19:15Спасибо, хоть стальной пресс не демонстрирует, а то этот «фитоняшизм» порой все грани разумного переходит.
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CD / 07.12.18 19:14Мне она вообще нравится и до родов, и во время беременности.