Нюша показала поклонникам первые результаты похудения

Ровно месяц назад, 7 ноября певица Нюша впервые стала мамой. У артистки родилась дочь от супруга Игоря Сивова. Роды проходили в престижной частной клинике Майами. Еще до радостного события пара приняла решение, что первые месяцы жизни ребенка они проведут в Майами.

Сейчас Нюша все больше занята малышкой и своим восстановлением после родов, поэтому общается с поклонниками не так активно, как раньше. Зато она охотно делится результатами похудения.

На днях певица радостно сообщила, что за месяц ей удалось сбросить несколько килограммов. Чувствует она себя прекрасно, но понимает, сколько ей еще предстоит работы, чтобы вернуться к прежним формам.

Истязать себя при этом она не намерена. Основные инструменты Анны Шурочкиной в борьбе с лишними килограммами – это спорт и танцы. Последних, по признанию певицы будет много. Очевидно, по возвращении в Россию, она вернется к работе и приступит к репетициям танцевальных номеров.

​

Интересно, что до Нового года возвращаться в родную страну Нюша не планирует. После родов она взяла перерыв в работе и отказалась от выгодных для артистов новогодних выступлений и корпоративов.