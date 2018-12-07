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Аналитики назвали худших актеров 20-летия


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Британские аналитики проделали большую работу, и назвали имена самых худших актеров за последние 20 лет. Неоспоримым лидером антирейтинга стала Джессика Альба. Именно на ее счету оказалось больше всего фильмов, которые с треском провалились в прокате и получили худшие оценки со стороны критиков. Всего она появлялась в 35 картинах. Особых денег и успеха создателям они не принесли.

Интересно, что в последние годы Джессика практически не принимает участие в съемках. 37-летняя женщина полностью погрузилась в семью и бизнес. Детей у нее трое, а занимается она производством экологически безопасной продукции.

Кроме Альбы в список попала Джессика Билл. Среди ее работ, оказавшихся провальными, аналитики назвали ленту «Иллюзионист» и фильм «Легкое поведение». Помимо жены Джастина Тимберлейка в перечень худших попала Хизер Грэм.

Были лидеры анирейтинга и среди мужчин. Пальму первенства забрал себе Джош Дюамель. Бывший муж певиц Ферги знаком зрителям по фильмам «Жизнь, как она есть» и «Однажды в Риме».

Помимо Джоша в списке худших актеров оказался Джерард Батлер. Самым громким его провалом была признана лента «В ловушке времени». Партнером Джерарда по съемочной площадке стал покойный Пол Уокер. С учетом инфляции, продюсеры фильма потеряли на нем порядка 42 миллионов долларов.

Как ни странно, в этом интересном списке оказался и Робин Уильямс. Буквально за год до смерти на экранах была продемонстрирована лента «Большая свадьба» с его участием.

Кроме Робина в съемках были задействованы и другие знаменитые актеры, однако продюсерам едва удалось отбить половину вложенного бюджета. 13 миллионов долларов было потрачено впустую. 

Краткая информация о Джессике Альбе

Имя: Джессика Альба

День рождения: 28.04.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Помона, Калифорния, США

Рост: 172 см

Вес: 59 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2018 Теги: Джессика Альба

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