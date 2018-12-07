Аналитики назвали худших актеров 20-летия
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Британские аналитики проделали большую работу, и назвали имена самых худших актеров за последние 20 лет. Неоспоримым лидером антирейтинга стала Джессика Альба. Именно на ее счету оказалось больше всего фильмов, которые с треском провалились в прокате и получили худшие оценки со стороны критиков. Всего она появлялась в 35 картинах. Особых денег и успеха создателям они не принесли.
Интересно, что в последние годы Джессика практически не принимает участие в съемках. 37-летняя женщина полностью погрузилась в семью и бизнес. Детей у нее трое, а занимается она производством экологически безопасной продукции.
Кроме Альбы в список попала Джессика Билл. Среди ее работ, оказавшихся провальными, аналитики назвали ленту «Иллюзионист» и фильм «Легкое поведение». Помимо жены Джастина Тимберлейка в перечень худших попала Хизер Грэм.
Были лидеры анирейтинга и среди мужчин. Пальму первенства забрал себе Джош Дюамель. Бывший муж певиц Ферги знаком зрителям по фильмам «Жизнь, как она есть» и «Однажды в Риме».
Помимо Джоша в списке худших актеров оказался Джерард Батлер. Самым громким его провалом была признана лента «В ловушке времени». Партнером Джерарда по съемочной площадке стал покойный Пол Уокер. С учетом инфляции, продюсеры фильма потеряли на нем порядка 42 миллионов долларов.
Как ни странно, в этом интересном списке оказался и Робин Уильямс. Буквально за год до смерти на экранах была продемонстрирована лента «Большая свадьба» с его участием.
Кроме Робина в съемках были задействованы и другие знаменитые актеры, однако продюсерам едва удалось отбить половину вложенного бюджета. 13 миллионов долларов было потрачено впустую.
Краткая информация о Джессике Альбе
Имя: Джессика Альба
День рождения: 28.04.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Помона, Калифорния, США
Рост: 172 см
Вес: 59 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
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Мишаня / 07.12.18 18:20Ну, Робина могли бы уже из списка и вычеркнуть. Зачем имя человека посмертно в каких-то антирейтингах полоскать.
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Лилия / 07.12.18 18:13Кроме «Иллюзиониста» ничего не смотрела.
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Евлампия / 07.12.18 17:47Ничего себе убыточки. Интересно, а что же тогда им принесло популярность, если они вдруг оказались худшими.