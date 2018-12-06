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Кети Топурия написала любовнице Гуфа


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В противостояние рэпера Гуфа и его любовницы Яны Шевцовой из Екатеринбурга вмешалась Кети Топурия. Певица обратилась к девушке с просьбой остановиться и не обнародовать ту информацию, которой она владеет.

Это обращение опубликовал в сторис своего Инстаграма Алексей Долматов. Причём большая часть того, что написала Кети Яне, оказалась скрыта.  На всеобщее обозрение были выставлены лишь первые три строчки, в которых Топурия пишет 18-летней девушке, что она всё знает и "чисто просит не выкладывать это всё". При этом, ответ Шевцовой остался неизвестным. В следующем же сторис Guf обратился уже непосредственно к своей бывшей возлюбленной.  Так, Алексей попросил Кети, чтобы она в сложившуюся ситуацию пока не вмешивалась. Мужчина намерен сам разобраться с этой "проблемкой" (по всей видимости речь идет о Яне),  но, в случае затруднений примет и ее помощь.

В свою очередь, настойчивая екатеринбурженка Яна решила идти ва-банк. Угрозами и шантажом она пытается заманить Гуфа на телевидение.  Из переписки, которую также обнародовал рэпер, становится ясно, что Шевцова  владеет какой-то информацией, касающейся Топурии. Более того, девушка утверждает, что не предала эту информацию огласке только потому, что ей по-женски жаль певицу, так как она в этой ситуации вообще не причём. Основное требование Яны - чтобы Долматов встретился с ней на ток-шоу.

Помимо этого, на своей страничке в Инстаграм Яна каждый день публикует новые подробности отношений с певцом. Одно из последних воспоминаний - первая ночь, проведённая с Гуфом. По утверждению, певец ввёл ее в состоянии сильного алкогольного опьянения, после которого она заснула. А когда проснулась, увидела на простынях кровь."До Лёши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершил то, от чего я рыдала так, будто у меня отняли большую часть жизни".  Напомним, тогда Шевцовой ещё не было 18 лет.

  

Сам Алексей Долматов пока на всё это ничего не ответил.

Краткая информация о Кетях Топурия

Имя: Кети Топурия

Отчество: Андреевна

День рождения: 09.09.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Тбилиси, Грузинская ССР

Рост: 170 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2018 Теги: кети топурия

А на чьей Вы стороне в этой ситуации? 4  

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  • Морозко / 06.12.18 20:27
    -
    0
    +
    Ни на чьей! Во всяком случае точно не на стороне Гуфа и его малолетки. Топурию еще немного жалко. Она действительно получается не причём. И писать этой глупой девочке ей не надо было. Если ее бывший развел все это, то пусть сам и разбирается.
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    • Ап / 06.12.18 20:28
      -
      0
      +
      Так уже не получится, ведь эта Яна грозится что-то рассказать про Кети. Вот она себя и пытается спасти от еще большего скандала. Ее можно понять. Наверное, любой поступил бы так же.
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  • Евгения Пермь / 06.12.18 20:21
    -
    0
    +
    От такого количества одинаковых истории Уже становится страшно. Что у нас сейчас за мода такая пошла?! Каждая малолетка норовит сначала прыгнуть в постель к мало-мальски состоявшемуся мужчине, а потом начинает шантажировать его, лезть в его отношения и разводить всю эту грязь. Если мне не изменяет память, сейчас абсолютно идентичных историй, что одновременно мелькают по ТВ, несколько. Вот как, как известные люди попадает в такие глупые ситуации?
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