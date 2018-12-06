Кети Топурия написала любовнице Гуфа

В противостояние рэпера Гуфа и его любовницы Яны Шевцовой из Екатеринбурга вмешалась Кети Топурия. Певица обратилась к девушке с просьбой остановиться и не обнародовать ту информацию, которой она владеет.

Это обращение опубликовал в сторис своего Инстаграма Алексей Долматов. Причём большая часть того, что написала Кети Яне, оказалась скрыта. На всеобщее обозрение были выставлены лишь первые три строчки, в которых Топурия пишет 18-летней девушке, что она всё знает и "чисто просит не выкладывать это всё". При этом, ответ Шевцовой остался неизвестным. В следующем же сторис Guf обратился уже непосредственно к своей бывшей возлюбленной. Так, Алексей попросил Кети, чтобы она в сложившуюся ситуацию пока не вмешивалась. Мужчина намерен сам разобраться с этой "проблемкой" (по всей видимости речь идет о Яне), но, в случае затруднений примет и ее помощь.

В свою очередь, настойчивая екатеринбурженка Яна решила идти ва-банк. Угрозами и шантажом она пытается заманить Гуфа на телевидение. Из переписки, которую также обнародовал рэпер, становится ясно, что Шевцова владеет какой-то информацией, касающейся Топурии. Более того, девушка утверждает, что не предала эту информацию огласке только потому, что ей по-женски жаль певицу, так как она в этой ситуации вообще не причём. Основное требование Яны - чтобы Долматов встретился с ней на ток-шоу.

Помимо этого, на своей страничке в Инстаграм Яна каждый день публикует новые подробности отношений с певцом. Одно из последних воспоминаний - первая ночь, проведённая с Гуфом. По утверждению, певец ввёл ее в состоянии сильного алкогольного опьянения, после которого она заснула. А когда проснулась, увидела на простынях кровь."До Лёши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершил то, от чего я рыдала так, будто у меня отняли большую часть жизни". Напомним, тогда Шевцовой ещё не было 18 лет.

Сам Алексей Долматов пока на всё это ничего не ответил.