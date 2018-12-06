Елизавета Боярская родила раньше срока
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В ночь на 5 декабря Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. По словам близких, схватки начались преждевременно. Врачи ставили дату на конец декабря, однако родовой процесс начался на несколько недель раньше.
Рожала актриса в частной клинике Санкт-Петербурга. Рядом с ней находилась мама. Присутствовал ли на родах муж, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, накануне знаменательного для их семьи события, он находился в Москве на вручении премии.
Елизавета на данный момент чувствует себя хорошо. Как и ожидалось ранее, долго сидеть в декрете актриса не будет. Вплоть до родов Боярская была активно задействована в подготовке нового спектакля и уже в январе она выйдет на театральные подмостки.
У Елизаветы и ее мужа Максима Матвеева есть старший сын. В этом году мальчику исполнилось 6 лет. На данный момент его родители живут на два города.
Основная деятельность актрисы связана с Санкт-Петербургом. Она заявлена в труппе местного театра. Ее супруг большую часть рабочего времени проводит в столице. Поскольку Андрею в следующем году предстоит пойти в школу, родителям придется определяться, в каком из городов они будут жить. На сегодняшний день Боярской и ее сыну больше нравится Санкт-Петербург.
Краткая информация о Елизавете Боярской
Имя: Елизавета Боярская
Отчество: Михайловна
День рождения: 20.12.1985
Возраст: 32 года
Место рождения: Ленинград
Рост: 170 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
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Вам нравится пара Боярской и Матвеева? 5
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Гала / 07.12.18 07:31НУУУУ, а кого родила-то?
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Wild cat / 06.12.18 13:18Ну да, как раз тебе и декретный отпуск получился дольше, чем планировала.
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Лиля / 06.12.18 13:09Это хорошо, что у нее удачно все прошло. При беременности лучше не доходить, чем перехаживать.
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Грабовенко / 06.12.18 12:49Да. Они оба приятные. Она интеллигентная, он статный. Рядом друг с другом они неплохо смотрятся.