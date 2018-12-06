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Елизавета Боярская родила раньше срока


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В ночь на 5 декабря Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. По словам близких, схватки начались преждевременно. Врачи ставили дату на конец декабря, однако родовой процесс начался на несколько недель раньше.

Рожала актриса в частной клинике Санкт-Петербурга. Рядом с ней находилась мама. Присутствовал ли на родах муж, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, накануне знаменательного для их семьи события, он находился в Москве на вручении премии.

Елизавета на данный момент чувствует себя хорошо. Как и ожидалось ранее, долго сидеть в декрете актриса не будет. Вплоть до родов Боярская была активно задействована в подготовке нового спектакля и уже в январе она выйдет на театральные подмостки.

У Елизаветы и ее мужа Максима Матвеева есть старший сын. В этом году мальчику исполнилось 6 лет. На данный момент его родители живут на два города.

Основная деятельность актрисы связана с Санкт-Петербургом. Она заявлена в труппе местного театра. Ее супруг большую часть рабочего времени проводит в столице. Поскольку Андрею в следующем году предстоит пойти в школу, родителям придется определяться, в каком из городов они будут жить. На сегодняшний день Боярской и ее сыну больше нравится Санкт-Петербург. 

Краткая информация о Елизавете Боярской

Имя: Елизавета Боярская

Отчество: Михайловна

День рождения: 20.12.1985

Возраст: 32 года

Место рождения: Ленинград

Рост: 170 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2018 Теги: Елизавета Боярская

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