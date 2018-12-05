 
 
 

 
 
На главную
 
 

Трамп подал в суд на актрису фильмов для взрослых


0 0

Ровно год назад с громким заявлением выступила известная актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. 39-летняя женщина заявила, что являлась любовницей Дональда Трампа.

По словам дамы, встречались они в 2006 году. В момент связи Дональд находился в законном браке с Меланией Трамп. Именно поэтому он заплатил актрисе за молчание 130 000 долларов.

Этот эпизод был не последним. Сторми рассказала, что за несколько лет до начала предвыборной президентской гонки к ней подходил человек, который настоятельно требовал навсегда забыть о связи с известным бизнесменом. Мужчина, который подошел к актрисе, не представился, но она полагает, что он защищал интересы Трампа. По ее предположениям, уже тогда команда будущего президента расчищала ему дорогу к креслу главы страны.

Адвокат Майкл Коэн, защищающий интересы Трампа, после озвученного выступил с заявлением о том, что все слова актрисы – ложь. На самом деле между ней и Дональдом ничего не было.

Обиженная женщина подала в суд за клевету. Разбирательство шло около полугода. За этот период Сторми успела написать книгу «Полное разоблачение». В своих мемуарах она в красках описала связь с нынешним президентом США.

Дональд Трамп также не хранил молчание. Он позволял себе твиты оскорбительного характера в адрес женщины. Президент, известный своими резкими высказываниями, называл актрису "страшной лошадью".

В октябре 2018 года иск Сторми был отклонен судом. По настоянию Трампа, адвокаты подали в адрес Сторми Дэниэлс встречное заявление. Они требуют выплатить компенсацию в размере 800 тысяч долларов. 300 тысяч составляют судебные издержки, а остальное – оплата труда адвокатов, которые на протяжении всего этого времени защищали интересы Дональда.

Представители президента пояснили, что посчитали этот шаг обязательным и показательным для всех, кто в будущем решит ради пиара распространять сведения, порочащие честь государственного деятеля. По мнению юристов, так опрометчиво подавать иски в суд, недоброжелатели теперь не станут. 

Краткая информация о Дональде Трамп

Имя: Дональд Трамп

День рождения: 14.06.1946

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 191 см

Вес: 100 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: 45-й президент США

Смотреть фотографии с Дональдом Трамп

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 05.12.2018 Теги: Дональд Трамп

Как вы считаете, Трамп поступил правильно? 3  

Оставить комментарий
  • Лаврентий / 05.12.18 13:31
    -
    2
    +
    Дура тетка, что полезла. Думаю, что связь там на самом деле была. В твитере он ее поносил, как мог. С другой стороны, президент подающий иск в суд… Ясно-понятно, что решение будет принято в его пользу.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Звягинцева М. / 05.12.18 13:21
    -
    2
    +
    Демократическая Америка. Мне кажется, у них у всех там мозги набекрень. Представить себе такую ситуацию в России с Путиным я не могу. Они вон как Кабаеву шифруют и это при том, что ВВ официально разведен.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • М-да / 05.12.18 13:07
    -
    2
    +
    Все что заработала непосильным трудом, теперь выплатит Трампу. Кто ж ее милфу обратно возьмет? Переснималась дамочка, а пора было головой думать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору