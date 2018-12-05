Трамп подал в суд на актрису фильмов для взрослых
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Ровно год назад с громким заявлением выступила известная актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. 39-летняя женщина заявила, что являлась любовницей Дональда Трампа.
По словам дамы, встречались они в 2006 году. В момент связи Дональд находился в законном браке с Меланией Трамп. Именно поэтому он заплатил актрисе за молчание 130 000 долларов.
Этот эпизод был не последним. Сторми рассказала, что за несколько лет до начала предвыборной президентской гонки к ней подходил человек, который настоятельно требовал навсегда забыть о связи с известным бизнесменом. Мужчина, который подошел к актрисе, не представился, но она полагает, что он защищал интересы Трампа. По ее предположениям, уже тогда команда будущего президента расчищала ему дорогу к креслу главы страны.
Адвокат Майкл Коэн, защищающий интересы Трампа, после озвученного выступил с заявлением о том, что все слова актрисы – ложь. На самом деле между ней и Дональдом ничего не было.
Обиженная женщина подала в суд за клевету. Разбирательство шло около полугода. За этот период Сторми успела написать книгу «Полное разоблачение». В своих мемуарах она в красках описала связь с нынешним президентом США.
Дональд Трамп также не хранил молчание. Он позволял себе твиты оскорбительного характера в адрес женщины. Президент, известный своими резкими высказываниями, называл актрису "страшной лошадью".
В октябре 2018 года иск Сторми был отклонен судом. По настоянию Трампа, адвокаты подали в адрес Сторми Дэниэлс встречное заявление. Они требуют выплатить компенсацию в размере 800 тысяч долларов. 300 тысяч составляют судебные издержки, а остальное – оплата труда адвокатов, которые на протяжении всего этого времени защищали интересы Дональда.
Представители президента пояснили, что посчитали этот шаг обязательным и показательным для всех, кто в будущем решит ради пиара распространять сведения, порочащие честь государственного деятеля. По мнению юристов, так опрометчиво подавать иски в суд, недоброжелатели теперь не станут.
Краткая информация о Дональде Трамп
Имя: Дональд Трамп
День рождения: 14.06.1946
Возраст: 72 года
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 191 см
Вес: 100 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: 45-й президент США
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Как вы считаете, Трамп поступил правильно? 3
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Лаврентий / 05.12.18 13:31Дура тетка, что полезла. Думаю, что связь там на самом деле была. В твитере он ее поносил, как мог. С другой стороны, президент подающий иск в суд… Ясно-понятно, что решение будет принято в его пользу.
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Звягинцева М. / 05.12.18 13:21Демократическая Америка. Мне кажется, у них у всех там мозги набекрень. Представить себе такую ситуацию в России с Путиным я не могу. Они вон как Кабаеву шифруют и это при том, что ВВ официально разведен.
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М-да / 05.12.18 13:07Все что заработала непосильным трудом, теперь выплатит Трампу. Кто ж ее милфу обратно возьмет? Переснималась дамочка, а пора было головой думать.