Трамп подал в суд на актрису фильмов для взрослых

Ровно год назад с громким заявлением выступила известная актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. 39-летняя женщина заявила, что являлась любовницей Дональда Трампа.

По словам дамы, встречались они в 2006 году. В момент связи Дональд находился в законном браке с Меланией Трамп. Именно поэтому он заплатил актрисе за молчание 130 000 долларов.

Этот эпизод был не последним. Сторми рассказала, что за несколько лет до начала предвыборной президентской гонки к ней подходил человек, который настоятельно требовал навсегда забыть о связи с известным бизнесменом. Мужчина, который подошел к актрисе, не представился, но она полагает, что он защищал интересы Трампа. По ее предположениям, уже тогда команда будущего президента расчищала ему дорогу к креслу главы страны.

Адвокат Майкл Коэн, защищающий интересы Трампа, после озвученного выступил с заявлением о том, что все слова актрисы – ложь. На самом деле между ней и Дональдом ничего не было.

Обиженная женщина подала в суд за клевету. Разбирательство шло около полугода. За этот период Сторми успела написать книгу «Полное разоблачение». В своих мемуарах она в красках описала связь с нынешним президентом США.

Дональд Трамп также не хранил молчание. Он позволял себе твиты оскорбительного характера в адрес женщины. Президент, известный своими резкими высказываниями, называл актрису "страшной лошадью".

В октябре 2018 года иск Сторми был отклонен судом. По настоянию Трампа, адвокаты подали в адрес Сторми Дэниэлс встречное заявление. Они требуют выплатить компенсацию в размере 800 тысяч долларов. 300 тысяч составляют судебные издержки, а остальное – оплата труда адвокатов, которые на протяжении всего этого времени защищали интересы Дональда.

Представители президента пояснили, что посчитали этот шаг обязательным и показательным для всех, кто в будущем решит ради пиара распространять сведения, порочащие честь государственного деятеля. По мнению юристов, так опрометчиво подавать иски в суд, недоброжелатели теперь не станут.