Екатерина Волкова стала заложницей одной роли
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Почти 10 лет Екатерина Волкова появляется на экранах телевизоров в качестве жены Кости Воронина. Актриса призналась, что изначально она была рада, когда прошла кастинг в данный ситком. Правда, она возлагала на него несколько другие надежды.
Екатерина ожидала, что ее популярность будет примерно такой же, как у актеров культового сериала «Друзья». Актриса представляла свою будущую востребованность в самых разных амплуа. Реальность разошлась с представлениями.
Как рассказала Волкова, на кастингах ее практически всегда воспринимают как одну из членов семейства Ворониных и чаще всего отказывают сразу. Обоснование у всех одно: типаж не подходит. Это сильно расстраивает актрису. Она не чувствует себя реализовавшейся в профессии на все 100%.
Екатерина справедливо отметила, что частичную роль в таком незавидном положении играет совершенно не развитый рынок кино в России. По мнению актрисы, сейчас нашей стране нечего демонстрировать на крупных кинофестивалях. Многим другим актерам также как и ей приходится проходить бесконечные кастинги либо возвращаться в театр.
Актриса рассказала, что до сих пор мечтает воссоздать глубокий драматический образ на большом экране. Пока этого не случилось, она не теряет духа, так как прекрасно понимает, что роль в сериале «Воронины» оказалась для нее неплохим билетом. Именно она принесла популярность и заработок. Также Екатерина рассказала, что скоро сериал полностью себя исчерпает. Когда это случится, она продолжит карьеру на театральных подмостках.
Краткая информация о Екатерине Волковой
Имя: Екатерина Волкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 15.01.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Таллин, Эстония
Рост: 166 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы воспринимаете Екатерину как разноплановую актрису? 4
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Смеликова А. / 04.12.18 15:07Конечно же, я – не режиссер, и мне сложно судить, но, если честно, она же нигде не появлялась кроме «Ворониных». Не думаю, что виной этому исключительно ее образ.
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Елизавета / 04.12.18 14:55«Воронины» и «Друзья» сравнили… На Западе индустрия кино развита, а у нас «Крымский мост» и распил бабла бюджетного
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Makarova / 04.12.18 14:39Мне она нравится, но сейчас времена другие. В театре можно сыграть намного круче, лучше и интереснее. Правильно, что она не унывает и хочет продолжить карьеру именно там.