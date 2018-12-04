Екатерина Волкова стала заложницей одной роли

Почти 10 лет Екатерина Волкова появляется на экранах телевизоров в качестве жены Кости Воронина. Актриса призналась, что изначально она была рада, когда прошла кастинг в данный ситком. Правда, она возлагала на него несколько другие надежды.

Екатерина ожидала, что ее популярность будет примерно такой же, как у актеров культового сериала «Друзья». Актриса представляла свою будущую востребованность в самых разных амплуа. Реальность разошлась с представлениями.

Как рассказала Волкова, на кастингах ее практически всегда воспринимают как одну из членов семейства Ворониных и чаще всего отказывают сразу. Обоснование у всех одно: типаж не подходит. Это сильно расстраивает актрису. Она не чувствует себя реализовавшейся в профессии на все 100%.

Екатерина справедливо отметила, что частичную роль в таком незавидном положении играет совершенно не развитый рынок кино в России. По мнению актрисы, сейчас нашей стране нечего демонстрировать на крупных кинофестивалях. Многим другим актерам также как и ей приходится проходить бесконечные кастинги либо возвращаться в театр.

Актриса рассказала, что до сих пор мечтает воссоздать глубокий драматический образ на большом экране. Пока этого не случилось, она не теряет духа, так как прекрасно понимает, что роль в сериале «Воронины» оказалась для нее неплохим билетом. Именно она принесла популярность и заработок. Также Екатерина рассказала, что скоро сериал полностью себя исчерпает. Когда это случится, она продолжит карьеру на театральных подмостках.