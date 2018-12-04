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Екатерина Волкова стала заложницей одной роли


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Почти 10 лет Екатерина Волкова появляется на экранах телевизоров в качестве жены Кости Воронина. Актриса призналась, что изначально она была рада, когда прошла кастинг в данный ситком. Правда, она возлагала на него несколько другие надежды.

Екатерина ожидала, что ее популярность будет примерно такой же, как у актеров культового сериала «Друзья». Актриса представляла свою будущую востребованность в самых разных амплуа. Реальность разошлась с представлениями.

Как рассказала Волкова, на кастингах ее практически всегда воспринимают как одну из членов семейства Ворониных и чаще всего отказывают сразу. Обоснование у всех одно: типаж не подходит. Это сильно расстраивает актрису. Она не чувствует себя реализовавшейся в профессии на все 100%.

Екатерина справедливо отметила, что частичную роль в таком незавидном положении играет совершенно не развитый рынок кино в России. По мнению актрисы, сейчас нашей стране нечего демонстрировать на крупных кинофестивалях. Многим другим актерам также как и ей приходится проходить бесконечные кастинги либо возвращаться в театр.

Актриса рассказала, что до сих пор мечтает воссоздать глубокий драматический образ на большом экране. Пока этого не случилось, она не теряет духа, так как прекрасно понимает, что роль в сериале «Воронины» оказалась для нее неплохим билетом. Именно она принесла популярность и заработок. Также Екатерина рассказала, что скоро сериал полностью себя исчерпает. Когда это случится, она продолжит карьеру на театральных подмостках.

Краткая информация о Екатерине Волковой

Имя: Екатерина Волкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 15.01.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Таллин, Эстония

Рост: 166 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 04.12.2018 Теги: Екатерина Волкова

А вы воспринимаете Екатерину как разноплановую актрису? 4  

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