Малинин подарил дочери живого льва
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На прошлых выходных свой 18-й по счету День рождения отмечали Фрол и Устинья Малинины. Младшие дети Александра – двойняшки. Присутствовать на их празднике отец не смог. В это время он находился в Киеве, где у него было запланировано выступление.
Празднование проходило в одном из ресторанов Рублевки. Место проведения банкета было оформлено под вкусы Устиньи. Зал украсили розовыми орхидеями, розами и шарами. Дополнительным элементом декора выступил большой золотой мишка.
Были на празднике не только искусственные декорации. В качестве подарка один из гостей преподнес Устинье живых экзотических бабочек. Еще дальше пошли родители девушки. Они подарили ей на День рождения живого львенка. Он настолько впечатлил юную красавицу, что она половину вечера провела с ним на руках. Именинница охотно фотографировалась со своим нежданным гостем.
Многие подписчики осудили такой презент, прокомментировав, что животные вовсе не игрушки, тем более хищные. Однако в семье Малининых львенок жить не будет. Животное было временно предоставлено в качестве развлечения на вечер.
Интересно, что Фрол подробностями празднования с подписчиками не делился.
Краткая информация об Александре Малинине
Имя: Александр Малинин
Отчество: Николаевич
День рождения: 16.11.1958
Возраст: 60 лет
Место рождения: Свердловск
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к подарку певца для дочери? 7
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Katya Budapest / 29.11.18 12:57Господи, какой ужас, я всегда восхищалась творчеством г.Малинина, но такой ПОДАРОК! Это преступление перед животными. Перед миром тех, кого убивают и делают трофеями. Жест неумного и заевшегося человека, который оторвался от реальности. Лучше бы пожертвовал денег на Парк Тайган, в Крыму. Это многие бы оценили. А так, жуть и разочарование в г.Малинине, как в человеке. Очень обидно и печально.
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Лиза Минск / 29.11.18 02:58Клоун,
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Лилия / 28.11.18 13:18Если все есть, сложно удивить, вот и дарят львов.
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111111 / 28.11.18 13:16Деньги на ветер, короче)) - бантики розовые еще бы развесила... Даже брату стыдно за все было.
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In vino veritas / 28.11.18 13:13А чего это жить не будет у них? Оставили бы кошечку)))
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Masha220 / 28.11.18 13:07Ей как будто не 18 исполнилось, а с детсадом попрощалась. Все розовое, мишка, а торт… что это вообще было. Надо было аниматоров с Золушкой и Ариэлью пригласить.