Малинин подарил дочери живого льва

На прошлых выходных свой 18-й по счету День рождения отмечали Фрол и Устинья Малинины. Младшие дети Александра – двойняшки. Присутствовать на их празднике отец не смог. В это время он находился в Киеве, где у него было запланировано выступление.

Празднование проходило в одном из ресторанов Рублевки. Место проведения банкета было оформлено под вкусы Устиньи. Зал украсили розовыми орхидеями, розами и шарами. Дополнительным элементом декора выступил большой золотой мишка.

Были на празднике не только искусственные декорации. В качестве подарка один из гостей преподнес Устинье живых экзотических бабочек. Еще дальше пошли родители девушки. Они подарили ей на День рождения живого львенка. Он настолько впечатлил юную красавицу, что она половину вечера провела с ним на руках. Именинница охотно фотографировалась со своим нежданным гостем.

Многие подписчики осудили такой презент, прокомментировав, что животные вовсе не игрушки, тем более хищные. Однако в семье Малининых львенок жить не будет. Животное было временно предоставлено в качестве развлечения на вечер.

Интересно, что Фрол подробностями празднования с подписчиками не делился.