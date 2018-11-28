Бейонсе выступит на концерте в честь Нельсона Манделы

Бейонсе, Jay Z и Эд Ширан будут среди многих звезд, которые соберутся для концерта в воскресенье в Южной Африке, чтобы почтить жизнь и наследие Нельсона Манделы в честь столетия со дня его рождения.

Как пишет идание etcanada.com, фестиваль The Global Citizen Festival: Mandela 100 («Гражданин мира: столетие Манделы») состоится в Йоханнесбурге, он был организован Motsepe Foundation, фондом, который работает над устранением бедности посредством образования и создания рабочих мест. Фонд работает с Global Citizen, международной юридической группой, которая поддерживает развитие этих идей в сотрудничестве с ООН.

В письме, опубликованном в южноафриканском издании Sowetan, Бейонсе рассказала о том, как встречалась с Манделой и какой эффект он произвел на нее и на многих людей по всему миру.

«Мы впервые встретились в 2004 году на концерте в Кейптауне, направленном на борьбу со СПИДОМ, - пишет она. - То впечатление, которое он произвел на меня и на мою жизнь, по-прежнему остается со мной сегодня и каждый день. Его доброта и благодарность за любой жизненный опыт, умение прощать - те уроки, которые я получила и которые передаю трем моим детям. Вся моя семья высоко чтит его заслуги. Я помню, как мы шли к тюрьме, в которой он провел 18 лет из 27, и то, как он вспоминал истории борьбы, жертв и упорства. Он улыбался, разговаривая с артистами и гостями, среди которых была и моя мать, первая, кто рассказал мне о великом Нельсоне Манделе. В то мгновение я по-настоящему поняла его добросердечность и смирение».

Лауреат Нобелевской премии мира, известный своей борьбой за права человека и отсидевший за свои взгляды 27 лет в тюрьме, скончался 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни.