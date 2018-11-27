Анджелина Джоли поссорилась с родным братом
0 0
Ни для кого не секрет, что старший брат Анджелины Джоли - Джеймс Хейвен всегда являлся для неё близким человеком. Все два года, пока идет бракоразводный процесс между Питтом и Джоли, Джеймс всячески поддерживал свою сестру, находился с ней рядом и даже оставался присматривать за ее детьми.
Но, в последнее время в отношениях между братом и сестрой явно что-то изменилось. А если говорить конкретнее, то Хейвен намекает на серьезный конфликт. Причем, настолько серьезный, что теперь он намерен принять на предстоящем суде сторону Бреда Питта. Как утверждается, Джеймс владеет такой информацией, которая способна полностью переменить ход всего бракоразводного процесса.
По признанию мужчины, его знаменитая сестра неоднократно пыталась обмануть своего бывшего мужа. Вопреки решению суда, которое было вынесено летом 2018 года, Анжелина всячески препятствовала законным встречам Бреда с детьми. Помимо этого, Хейвен планирует рассказать, как она обманывала общественность, пытаясь публично унизать и дискредитировать Питта, чтобы в конечном итоге полная опека над шестью малышами досталась именно ей.
Как передают американские СМИ, Джоли расценила этот поступок брата как предательство. Кинозвезда находится в ярости и больше ничего не хочет слышать о своем близком родственнике. А причиной столь громкого разлада в семье послужило требование Анжелины, чтобы Джеймс съехал из ее апартаментов и занялся поиском работы.
Как Вы считаете, действительно ли решится Джеймс выступить против сестры на суде? 4
-
Я / 27.11.18 22:30Мне кажется, они друг друга стоят. А ещё сне кажется, что они друг друга хотят... Явно семейство у них с приветом.
-
Вера / 27.11.18 18:29У Анджелины Джоли точно не все дома! Уж как она публично целовалась со своим братом - смотреть противно! Из детей она делает тоже непонятно что. На бывшего мужа, человека с которым прожила дофига лет, такое наговаривает, что уши в трубочку сворачиваются. И после этого суд всерьёз рассматривает ее, как единственную опекуншу над детьми?! Правда что ли?! К чему это приведет?! Они же психику им сломает!
-
Акуся / 27.11.18 18:23Брат Джоли похож на инопланетянина. Хотя, сходство со звездной сестренкой определенно имеется. Но, разоблачать родного человека только за то, что она выгнала тебя работать, это конечно пипец, товарищи! В конце-концов она же ничего тебе не должна. Никогда такого не пойму! У меня есть родной брат и я за него на все готова, потому что мы семья!
-
Мандаринка / 27.11.18 18:20Отношения у них, конечно... Думаю решится, раз заявил такое. И правильно сделает, кстати. Джоли та еще змея. Терпеть ее не могу. А попытки ее очернить бывшего мужа на весь мир смотрятся просто омерзительно!