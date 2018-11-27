Анджелина Джоли поссорилась с родным братом

Ни для кого не секрет, что старший брат Анджелины Джоли - Джеймс Хейвен всегда являлся для неё близким человеком. Все два года, пока идет бракоразводный процесс между Питтом и Джоли, Джеймс всячески поддерживал свою сестру, находился с ней рядом и даже оставался присматривать за ее детьми.

Но, в последнее время в отношениях между братом и сестрой явно что-то изменилось. А если говорить конкретнее, то Хейвен намекает на серьезный конфликт. Причем, настолько серьезный, что теперь он намерен принять на предстоящем суде сторону Бреда Питта. Как утверждается, Джеймс владеет такой информацией, которая способна полностью переменить ход всего бракоразводного процесса.

По признанию мужчины, его знаменитая сестра неоднократно пыталась обмануть своего бывшего мужа. Вопреки решению суда, которое было вынесено летом 2018 года, Анжелина всячески препятствовала законным встречам Бреда с детьми. Помимо этого, Хейвен планирует рассказать, как она обманывала общественность, пытаясь публично унизать и дискредитировать Питта, чтобы в конечном итоге полная опека над шестью малышами досталась именно ей.

Как передают американские СМИ, Джоли расценила этот поступок брата как предательство. Кинозвезда находится в ярости и больше ничего не хочет слышать о своем близком родственнике. А причиной столь громкого разлада в семье послужило требование Анжелины, чтобы Джеймс съехал из ее апартаментов и занялся поиском работы.