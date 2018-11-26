Джонни Депп стал свадебным музыкантом

Актриса Виктория Мэри Кларк рассказала, что на ее свадьбе будет играть на гитаре Джонни Депп. Виктория сегодня выходит замуж за музыканта группы Pogues Шейна Макгоуэна. Мероприятие пройдет в некоем тайном месте и в совершенном секрете, приглашены будут только друзья и члены семьи.

«Шейн и я оба интроверты, и мы решили, что лучшим выбором будет найти какое-то тихое место, где мы никого не знаем и никто не знает нас, и держать все в секрете, - говорит Виктория. - Но мы поняли кое-что о свадьбах. Люди действительно очень хотят показать, как они любят тех, кто для них важен. Поэтому как бы мы ни хотели держать все в секрете, нам все же пришлось устроить маленькое мероприятие для самых близких друзей и членов семьи. А гитаристом на нашей свадьбе будет Джонни Депп».

В марте Кларк рассказала о своей большой любви. «Я совершенно безумно, безнадежно влюблена в Шейна. Я восхищена им, я ничего не хочу, кроме как быть с ним, - сказала она. - У него есть талант, сосредоточенность, харизма и уверенность в себе».

В интервью для издания Guardian она говорила, что впервые встретилась с музыкантом, когда ей было шестнадцать лет, но их отношения начались, когда Кларк исполнилось двадцать. «Как только мы стали парой, я чувствовала, что его жизнь поглощает мою, - признавалась она. - Но для меня это приятное чувство, я предпочитаю жить чье-либо другой жизнью. Я немедленно взяла на себя создание для него настроения, взяла на себя его проблемы и посвятила себя их решению. Я решила быть еще и его персональным помощником. Я восхищаюсь всем, что он делает. В ответ он дает мне чувство значимости и того, что я желанна. Я полностью принадлежу ему».