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Джонни Депп стал свадебным музыкантом


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Актриса Виктория Мэри Кларк рассказала, что на ее свадьбе будет играть на гитаре Джонни Депп. Виктория сегодня выходит замуж за музыканта группы Pogues Шейна Макгоуэна. Мероприятие пройдет в некоем тайном месте и в совершенном секрете, приглашены будут только друзья и члены семьи.

«Шейн и я оба интроверты, и мы решили, что лучшим выбором будет найти какое-то тихое место, где мы никого не знаем и никто не знает нас, и держать все в секрете, - говорит Виктория. - Но мы поняли кое-что о свадьбах. Люди действительно очень хотят показать, как они любят тех, кто для них важен. Поэтому как бы мы ни хотели держать все в секрете, нам все же пришлось устроить маленькое мероприятие для самых близких друзей и членов семьи. А гитаристом на нашей свадьбе будет Джонни Депп».

В марте Кларк рассказала о своей большой любви. «Я совершенно безумно, безнадежно влюблена в Шейна. Я восхищена им, я ничего не хочу, кроме как быть с ним, - сказала она. - У него есть талант, сосредоточенность, харизма и уверенность в себе».

В интервью для издания Guardian она говорила, что впервые встретилась с музыкантом, когда ей было шестнадцать лет, но их отношения начались, когда Кларк исполнилось двадцать. «Как только мы стали парой, я чувствовала, что его жизнь поглощает мою, - признавалась она. - Но для меня это приятное чувство, я предпочитаю жить чье-либо другой жизнью. Я немедленно взяла на себя создание для него настроения, взяла на себя его проблемы и посвятила себя их решению. Я решила быть еще и его персональным помощником. Я восхищаюсь всем, что он делает. В ответ он дает мне чувство значимости и того, что я желанна. Я полностью принадлежу ему».

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 26.11.2018 Теги: Джонни Депп

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  • Елена / 27.11.18 11:21
    -
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    Каждый волен распоряжаться своей жизнью как захочет, я бы не судила. Любит она его беззаветно, что в этом плохого? А Джонни респект, молодец, что не зазнается и не считает зазорным сыграть на свадьбе.
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  • Алла / 27.11.18 11:16
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    А она вообще адекватная? А то ее речи больше похожи на речь дурочки-фанатки: я твоя, буду тебе рабыней, потому что ты такой гениальный музыкант))))
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  • Кира / 27.11.18 11:12
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    Ну а почему бы и не сыграть на свадьбе у друзей и коллег? Насколько я знаю, Депп и Макгоуэн друзья. Так что ничего странного. А по поводу этой дамочки могу сказать только одно - никогда не надо растворяться в ком-то, будь то мужчина или женщина. Надо всегда оставаться личностью, иначе этот же мужчина потом и станет об нее ноги вытирать, потому что ему она быстро наскучит.
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