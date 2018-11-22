Валуев рассказал об опухоли, влиявшей на рост

Родители Николая никогда не отличались высоким ростом. Именно поэтому внешние данные боксера вызывали массу вопросов не только у его родственников, но и у журналистов. Как признался сам Валуев, причиной его природных данных стало наличие доброкачественной опухоли в головном мозге.

Об этом он узнал уже в сознательном возрасте. Как пояснили врачи, новообразование давило на гипофиз, провоцируя аномальную выработку гормона роста. В таких случаях последствия непредсказуемые: расти может не все тело сразу, а отдельные его части, как итог, нарушаются пропорции. Николаю повезло, он просто стремительно рос, пока не достиг отметки в 213 см.

Продуцируемый в избытке гормон со временем начинает разрушать внутренние органы. В случае с Николем врачи обнаружили аномалию, когда серьезных проблем со здоровьем еще не было. Валуев рассказал, что ему сделали операцию, и она прошла успешно. Теперь он наблюдается у врачей в плановом режиме, сдает анализы и проходит нужные исследования.

Заняться своим здоровьем его побудило не только перенесенное вмешательство. Боксер рассказал, что у его отца были проблемы с сердечно-сосудистой системой и однажды, накануне ответственного боя сына, он скончался. Из-за сильных волнений у мужчины не выдержало сердце. О том, что отца не стало, боксер узнал, когда приехал домой и увидел завешенные черной тканью зеркала.

Сейчас Валуев ушел из большого спорта. Он занимается политической карьерой. Дети, по его признанию, интерес к спорту проявляют, но об успехах и конкретной сфере, которая бы их серьезно увлекала, говорить рано.