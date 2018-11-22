Валуев рассказал об опухоли, влиявшей на рост
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Родители Николая никогда не отличались высоким ростом. Именно поэтому внешние данные боксера вызывали массу вопросов не только у его родственников, но и у журналистов. Как признался сам Валуев, причиной его природных данных стало наличие доброкачественной опухоли в головном мозге.
Об этом он узнал уже в сознательном возрасте. Как пояснили врачи, новообразование давило на гипофиз, провоцируя аномальную выработку гормона роста. В таких случаях последствия непредсказуемые: расти может не все тело сразу, а отдельные его части, как итог, нарушаются пропорции. Николаю повезло, он просто стремительно рос, пока не достиг отметки в 213 см.
Продуцируемый в избытке гормон со временем начинает разрушать внутренние органы. В случае с Николем врачи обнаружили аномалию, когда серьезных проблем со здоровьем еще не было. Валуев рассказал, что ему сделали операцию, и она прошла успешно. Теперь он наблюдается у врачей в плановом режиме, сдает анализы и проходит нужные исследования.
Заняться своим здоровьем его побудило не только перенесенное вмешательство. Боксер рассказал, что у его отца были проблемы с сердечно-сосудистой системой и однажды, накануне ответственного боя сына, он скончался. Из-за сильных волнений у мужчины не выдержало сердце. О том, что отца не стало, боксер узнал, когда приехал домой и увидел завешенные черной тканью зеркала.
Сейчас Валуев ушел из большого спорта. Он занимается политической карьерой. Дети, по его признанию, интерес к спорту проявляют, но об успехах и конкретной сфере, которая бы их серьезно увлекала, говорить рано.
Краткая информация о Николае Валуеве
Имя: Николай Валуев
Отчество: Сергеевич
День рождения: 21.08.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 213 см
Вес: 127 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: боксер, депутат Госдумы РФ
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Вас впечатляет рост спортсмена? 6
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Push / 22.11.18 13:33Не зря он мне всегда казался страшным и огромным.
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Рябинская М. / 22.11.18 13:23Ничего себе. Вот тебе и организм, куда хочу, туда росту.
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clumsy snipe / 22.11.18 13:02этой новости сто лет - уже и фильмы/передачи сняты и интервью Валуев давал на федеральных каналах.
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Zara / 22.11.18 12:53Конечно, впечатляет. Мне кажется, он на ринге одним своим видом побеждал.
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Рина / 22.11.18 12:50Не видела его детей ни разу. Интересно, что у них с ростом?