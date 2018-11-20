Пэрис Хилтон рассталась с женихом
0 0
Многие думают, что жизнь должна быть легкой и счастливой у такой богатой звезды, как Пэрис Хилтон. Но даже у знаменитостей не всегда все гладко складывается в личной жизни. Как сообщают СМИ, Пэрис и ее жених, актер Крис Зилка, приостановили планирование свадьбы.
Светская львица сообщила о разрыве в Insta, опубликовав свое фото в образе Мэрилин Монро. Также рядом с фото она разместила цитату известной актрисы, в которой говорится о том, что все, что происходит, имеет свои причины.
My favorite Marilyn Monroe quote. ✨”I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go. Things go wrong so that you appreciate them when they're right. You believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself. And sometimes good things fall apart so better things can fall together.”✨
Пара заявила о разрыве помолвки примерно через год после того, как Крис попросил руки Хилтон. Новости о разрыве появились после того, как Пэрис сообщила о том, что переносит свадьбу на 2019 год. Причиной указывалось то, что этот особый день для Пэрис должен быть «идеальным».
«Я хочу быть расслабленной, не испытывать никакого стресса и не беспокоиться о том, что на следующий день мне придется лететь в другую страну. Я хочу отправиться со своей свадьбы в путешествие и провести нормальный медовый месяц, а с моим расписанием в настоящее время это будет невозможно, - говорила она. - Мы оба много работаем и решили, что будет лучше перенести все на следующий год. Тогда все можно будет спланировать так, чтобы свадьба была идеальной и безо всякой спешки».
Поклонники Пэрис удивлены происходящим. Но источник, близкий к Пэрис, говорит, что свадьба и не могла произойти и что в окружении звезды никто не выказывает удивления.
«Этой свадьбы не могло быть, - сказал источник изданию PEOPLE. - У них не было вечеринки по поводу обручения, а родители Криса никогда не встречались с родителями Пэрис. Они перенесли все без указания новой даты. Никто и не удивлен. Пэрис просто оказалась во власти желания свадьбы, но не думала о самом браке. С Крисом у нее ничего бы не получилось».
Утверждается, что пара рассталась уже несколько недель назад. И мама Пэрис Кэти Хилтон заявляла, что ее дочь слишком занята продвижением новых средств по уходу за кожей, поэтому ей некогда выходить замуж.
Как стало известно, Пэрис надеется, что они с Зилкой останутся друзьями.
Краткая информация о Пэрисе Хилтон
Имя: Пэрис Хилтон
День рождения: 17.02.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 173 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, фотомодель
Фотографии
Фотографии
Вы что думаете по этому поводу? 3
-
Лика / 20.11.18 18:56Я согласна с ее мамой, девочка ведет такой образ жизни, ну зачем ей свадьба, замужество - это дети, семья, ответственность, а проще жить беспечно, как светская львица.
-
Зина / 20.11.18 18:54Жалко, красивая была бы пара.
-
Алла / 20.11.18 18:53Тревожным звоночком был перенос свадьбы, просто так такие события не переносят, значит, что-то не так уже было, хорошо хоть что вовремя поняли, что не нужны друг другу, а то потратились бы на свадьбу, а потом разбежались бы.