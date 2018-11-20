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Пэрис Хилтон рассталась с женихом


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Многие думают, что жизнь должна быть легкой и счастливой у такой богатой звезды, как Пэрис Хилтон. Но даже у знаменитостей не всегда все гладко складывается в личной жизни. Как сообщают СМИ, Пэрис и ее жених, актер Крис Зилка, приостановили планирование свадьбы.

Светская львица сообщила о разрыве в Insta, опубликовав свое фото в образе Мэрилин Монро. Также рядом с фото она разместила цитату известной актрисы, в которой говорится о том, что все, что происходит, имеет свои причины.

Пара заявила о разрыве помолвки примерно через год после того, как Крис попросил руки Хилтон. Новости о разрыве появились после того, как Пэрис сообщила о том, что переносит свадьбу на 2019 год. Причиной указывалось то, что этот особый день для Пэрис должен быть «идеальным».

«Я хочу быть расслабленной, не испытывать никакого стресса и не беспокоиться о том, что на следующий день мне придется лететь в другую страну. Я хочу отправиться со своей свадьбы в путешествие и провести нормальный медовый месяц, а с моим расписанием в настоящее время это будет невозможно, - говорила она. - Мы оба много работаем и решили, что будет лучше перенести все на следующий год. Тогда все можно будет спланировать так, чтобы свадьба была идеальной и безо всякой спешки».

Поклонники Пэрис удивлены происходящим. Но источник, близкий к Пэрис, говорит, что свадьба и не могла произойти и что в окружении звезды никто не выказывает удивления.

«Этой свадьбы не могло быть, - сказал источник изданию PEOPLE. - У них не было вечеринки по поводу обручения, а родители Криса никогда не встречались с родителями Пэрис. Они перенесли все без указания новой даты. Никто и не удивлен. Пэрис просто оказалась во власти желания свадьбы, но не думала о самом браке. С Крисом у нее ничего бы не получилось».

Утверждается, что пара рассталась уже несколько недель назад. И мама Пэрис Кэти Хилтон заявляла, что ее дочь слишком занята продвижением новых средств по уходу за кожей, поэтому ей некогда выходить замуж.

Как стало известно, Пэрис надеется, что они с Зилкой останутся друзьями.

Краткая информация о Пэрисе Хилтон

Имя: Пэрис Хилтон

День рождения: 17.02.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, фотомодель

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0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2018 Теги: Пэрис Хилтон

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