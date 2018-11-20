Фотосессию Джиджи Хадид раскритиковали

Джиджи Хадид недавно появилась на обложке Vogue Arabia в хиджабе, за такой снимок на модель обрушился поток критики. И Джиджи была вынуждена защищать себя от обвинений в том, что она не подходит для такой фотосессии.

Модель, которой исполнилось 23 года, является одной из самых востребованных в настоящее время. Девушка привыкла отвечать на любые обвинения, особенно если таковые исходят от незнакомцев в соцсетях. Находясь в Сиднее в прошлые выходные, Хадид выступила в собственную защиту, говоря об арабском номере Vogue, ее подходе к работе и о том, какой эффект оказывает на восприятие мира ее смешанная кровь.

«Когда я делала снимки для обложки Vogue Arabia, мне было сказано, что я не выгляжу как арабка, чтобы представлять тех девушек», - процитировало Джиджи издание Sydney Morning Herald. Стоит отметить, что отец звезды – палестинец, мама имеет голландские корни, у самой Джиджи, которая родилась в США, светлые волосы. При этом девушка отметила, что с гордостью несет наследие предков.

Коснулась звезда и мнения о том, что только благодаря родителям она достигла своей славы. «Люди говорят, что я не заслуживаю того, что у меня есть, и что я все получила только потому, что происхожу из богатой семьи, - заявила Джиджи. - Но мои родители тяжело работали, чтобы достичь всего. Мой отец был беженцем, а моя мама тяжело работала на ферме, чтобы посылать хоть немного денег своей семье. Они трудились для того, чтобы дать мне счастливую жизнь. И я тружусь так же, чтобы почтить их».

В том, что касается наследия, Джиджи говорит, что она и ее бойфренд Зейн Малик часто обсуждали эту тему. «Есть много детей из успешных семей, которые не умеют трудиться, - сказала модель. - Они очень плохо работают и мало что умеют. Мы разговаривали об этом с моим бойфрендом. Он наполовину пакистанец, наполовину англичанин, если в вас есть такое смешение, вы как будто происходите из двух миров одновременно и можете смотреть на вещи с разных сторон, чтобы лучше видеть и понимать все».