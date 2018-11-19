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Кэтрин Зета-Джонс выложила романтическое фото


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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас уже 18 лет вместе. В честь своеобразного юбилея Кэтрин решила порадовать поклонников и выложила в Insta черно-белый снимок, где она запечатлена вместе с мужем. 

На черно-белом снимке видно, как Кэтрин улыбается, в то время как Майкл, склонившись, что-то шепчет ей на ушко. В комментарии к снимку актриса написала просто: «18 лет».

Пара сочеталась браком в Нью-Йорке в 2000 году. В честь 17-летия супружеской жизни Кэтрин также выкладывала запись в Insta, где признавалась, что никогда не думала, что у нее будет такая великолепная жизнь, как та, которой она живет. Вместе с фотографией с их свадьбы Кэтрин написала тогда: «Семнадцать лет назад я сказала «да» моему лучшему другу и отцу моего двухлетнего сына. Казалось бы, лучше того дня ничего не может быть, но нет. Счастливой годовщины, Майкл. С тобой в моей жизни, с Диланом и Кэрис, каждый день превращается в ту незабываемую двенадцатичасовую вечеринку в Нью-Йорке».

Кэтрин ранее говорила, что залогом ее долгого и счастливого брака является то, что они с мужем слушают друг друга. Актриса, которой исполнилось 48 лет и у которой двое детей от Майкла, 17-летний Дилан и 14-летняя Кэрис, заявляла, что ей очень повезло иметь мужа, который слушает ее, и что она является для него женой, которая всегда прислушивается к нему. «Это и есть та причина, по которой наш брак, пройдя через разные проблемы, стал для нас тем, лучше чего и вообразить невозможно, - сказала Кэтрин. - У меня прекрасный муж, замечательная мать и двое великолепных детей. Я думаю, что в конце концов все встало на свои места».

Краткая информация о Кэтрине Зете-Джонс

Имя: Кэтрин Зета-Джонс

День рождения: 25.09.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Сванси, Великобритания

Рост: 169 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: британская актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Кэтрин Зета-Джонс

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