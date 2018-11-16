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Степаненко и Петросян официально разведены


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На днях официальным решением суда, брак Петросяна и Степаненко был расторгнут. По словам адвоката юмориста, супруга Евгения как можно дольше оттягивала этот момент.

Изначально она подала заявление на раздел имущества. Судя по документам, разводиться Елена не собиралась. После консультации с юристами, заявление на развод было подано со стороны Евгения Вагановича.

Как пояснил Сергей Жорин, оставаясь в статусе супруги и разделив при этом все совместно нажитое имущество и накопления, Елена дополнительно могла претендовать на долю юмориста как наследница. В случае развода она получит только ту часть, которую ей присудят представители закона. Если Евгения Вагановича не станет, ни на что больше она претендовать не сможет.

С моральной точки зрения, Сергей недоумевает, зачем нужна была такая стратегия Елене. Детей у нее нет, а нажитого имущества у супругов набралось на 1,5 миллиарда рублей. Даже если разделить все пополам, денежных средств для жизни на широкую ногу хватит до самой смерти. Зачем пытаться урвать еще больше, Жорин не понимает.

Отметим, что в указанную сумму входят не только денежные накопления. Включена сюда недвижимость, антиквариат, украшения и предметы искусства.

СМИ предполагают, что желание разделить накопления у Елены возникло после того, как Евгений Ваганович подарил своей юной помощнице сразу две квартиры в столице. Так ли это, Степаненко не говорит. Ни она, ни Евгений Ваганович не комментируют ситуацию.

Краткая информация о Елене Степаненко

Имя: Елена Степаненко

Отчество: Григорьевна

День рождения: 08.04.1953

Возраст: 65 лет

Место рождения: г. Волгоград

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: артистка разговорного жанра

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1 Не нравится 0 Нравится 16.11.2018 Теги: Елена Степаненко

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