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Криштиану Роналду сделал предложение


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Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Ювентус», обвенчался с Джорджиной Родригес, своей спутницей на протяжении двух последних лет. Согласно португальской газете Correio da Manha, футболист сделал Джорджине предложение и она, конечно же, согласилась.

Газета цитирует источник, близкий к паре, который сказал, что Криштиану действительно попросил Родригес стать его женой, что свадьба вскоре состоится, но только несколько человек посвящены во все подробности. «На данный момент известно, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», - сказал источник.

Сама же Родригес выложила в Insta фотографию, на которой ее левая рука, лежащая на стекле, позволяет любоваться украшающим ее кольцом с огромным сияющим бриллиантом.

Джорджина, Криштиану и его восьмилетний сын Криштиану Роналду-младший были замечены недавно в Лондоне. На Джорджине было черное платье, облегавшее ее невероятную фигуру, а футболист был в черных брюках, белой футболке и куртке.

В этом году Родригес уже стала причиной для множества слухов, когда появилась с кольцом стоимостью около 800 тысяч долларов. Находясь в России во время Чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать своего возлюбленного, Джорджина постоянно и как бы невзначай демонстрировала кольцо, вынуждая всех считать, что они с Криштиану помолвлены.

Напомним, в прошлом году у пары появилась на свет дочка Алана Мартина. «Ее рождение однозначно сделало нас ближе. Мы теперь счастливее, чем когда бы то ни было», - сказала тогда Джорджина. Алана стала четвертым ребенком Роналду. У звезды футбола есть еще сын Криштиану-младший и близнецы.

Краткая информация о Криштиану Роналду

Имя: Криштиану Роналду

День рождения: 05.02.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Фуншал, Португалия

Рост: 186 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2018 Теги: Криштиану Роналду

Вы рады за пару? 5  

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  • Ирина / 16.11.18 02:30
    -
    0
    +
    А я читала где-то, что он гей, может, он и свадьбу эту затеял для прикрытия, официально жена, а на стороне любовник?)))
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  • Аделаида / 16.11.18 02:28
    -
    0
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    Молодец, мне импонируют такие семейные мужчины, которые хотят много детей.
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  • Алла / 16.11.18 02:13
    -
    0
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    Очень за них рада, теперь можно приниматься за очередное пополнение, она молодая, еще малыша надо им для полного счастья, тем более деньги у них есть, прокормить смогут.
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  • Елена / 16.11.18 02:09
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    Давно уже пора, малыша родила, а живет в гражданском браке, неправильно это, многие женщины потом от этого страдают.
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  • Лика / 16.11.18 02:07
    -
    0
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    Интересно было бы узнать, как именно он сделал предложение, колечками и дорогими камушками любой может похвастаться. Мне вот когда делали предложение, то подарили мягкую игрушку, енотика, который был со звуком, нажимаешь на лапку, а он произносит: "ты выйдешь за меня замуж?". Вот это было необычно.
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