Криштиану Роналду сделал предложение

Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Ювентус», обвенчался с Джорджиной Родригес, своей спутницей на протяжении двух последних лет. Согласно португальской газете Correio da Manha, футболист сделал Джорджине предложение и она, конечно же, согласилась.

Газета цитирует источник, близкий к паре, который сказал, что Криштиану действительно попросил Родригес стать его женой, что свадьба вскоре состоится, но только несколько человек посвящены во все подробности. «На данный момент известно, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», - сказал источник.

Сама же Родригес выложила в Insta фотографию, на которой ее левая рука, лежащая на стекле, позволяет любоваться украшающим ее кольцом с огромным сияющим бриллиантом.

Джорджина, Криштиану и его восьмилетний сын Криштиану Роналду-младший были замечены недавно в Лондоне. На Джорджине было черное платье, облегавшее ее невероятную фигуру, а футболист был в черных брюках, белой футболке и куртке.

В этом году Родригес уже стала причиной для множества слухов, когда появилась с кольцом стоимостью около 800 тысяч долларов. Находясь в России во время Чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать своего возлюбленного, Джорджина постоянно и как бы невзначай демонстрировала кольцо, вынуждая всех считать, что они с Криштиану помолвлены.

Напомним, в прошлом году у пары появилась на свет дочка Алана Мартина. «Ее рождение однозначно сделало нас ближе. Мы теперь счастливее, чем когда бы то ни было», - сказала тогда Джорджина. Алана стала четвертым ребенком Роналду. У звезды футбола есть еще сын Криштиану-младший и близнецы.