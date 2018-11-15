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Каминг-аут сына Уилла Смита


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Большим сюрпризом для всех любителей американского рэпа и поклонников культового актера Уилла Смита стало признание его сына. На концерте Тайлера Создателя юный Джейден не смог сдержать нахлынувшие на него эмоции. Перед огромной аудиторией он выкрикнул, что Тайлер является его бойфрендом.

Рэпер, явно не ожидавший ничего подобного, стоял на сцене в растерянности, а после перевел все в шутку. На этом тема каминг-аута не была окончена. Она получила продолжение в социальных сетях. Джейден опубликовал пост, в котором еще раз подтвердил озвученную им на сцене информацию. Он отметил, что теперь отрицать написанное будет сложно.

Тайлер еще раз предпринял попытку остановить молодого человека в его порывах. Он оставил комментарий, в котором назвал сына актера безумцем.

Отметим, что несколькими годами ранее Джейден появлялся на подиуме и на публике в женской одежде, заявляя, что ему абсолютно все равно на мнение окружающих. Он уверен, что скоро таким же образом себя сможет выразить каждый желающий.

Уиллу Смиту журналисты уже неоднократно задавали вопросы об ориентации его отпрыска и отношении самого актера к происходящему, однако он дипломатично уходил от ответов, занимая нейтральную позицию.

Американская аудитория в получившийся каминг-аут не поверила. Зная об эпатажном поведении Джейдена и его стремлении покорить музыкальный олимп, многие предположили, что это заявление является частью пиара, но никак не правдой. 

Краткая информация об Уилле Смит

Имя: Уилл Смит

День рождения: 25.09.1968

Возраст: 50 лет

Место рождения: Филадельфия, США

Рост: 188 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер, хип-хоп певец

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0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2018 Теги: Уилл Смит

Вы верите признанию Джейдена? 3  

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